قوافل جامعة المنيا المتكاملة تختتم زياراتها بقرية العقيلة بالعدوة

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، عن اختتام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنيا، لسلسلة الخدمات الطبية والطبية البيطرية والتوعوية التي يقدمها القطاع لأهالي القرى الأكثر احتياجا بمحافظة المنيا لعام 2021م، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بعد إطلاق قافلة طبية توعوية جديدة لقرية العقيلة التابعة لمركز العدوة، لتكون أخر القوافل لهذا العام، على أن يستأنف القطاع خدماته بدايةً من العام المقبل.

وأوضح «عبد النبي»، أن الجامعة أطلقت 15 قافلة طبية خلال عام 2021، جابت قرى المحافظة شمالاً وجنوباً، لخدمة الآلاف من الأهالي، ليصل إجمالي عدد الحالات التي تم توقيع الكشف الطبي عليها إلى 7354 حالة وصرف العلاج لهم، كما وصل إجمالي ما قُدم من محاضرات وندوات إلى 62 ندوة ومحاضرة توعوية وتثقيفية، هذا إلى جانب ما تم توقيعه من كشف بيطري على مختلف الفصائل، لافتًا إلى أن قافلة قرية العقلية مركز العدوة آخر قوافل عام 2021 تم خلالها توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لحوالي 616 حالة مرضية في 9 تخصصات مختلفة، إلى جانب عقد ثلاث ندوات تثقيفية، قدمها أعضاء هيئة التدريس لأهالي القرية حول الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومتحور دلتا، والإسعافات الأولية، والفحص الذاتي عن سرطان الثدي.

ومن جانبه، أشار الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن قوافل جامعة المنيا لمركز العدوة ضمت فريق متكامل من الأطباء ضم 12 طبيبًا وطبيبة متخصصة، بإشراف الدكتور أسامة المنشاوي وكيل كلية الطب ومنسق عام القوافل الطبية، وفريق آخر من الصيادلة من أعضاء هيئة التدريس والمستشفى الجامعي بقيادة الدكتورة أمل كمال وكيل كلية الصيدلة، وبمشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس بكليتي التمريض، والتربية النوعية، ومجموعة أصدقاء البيئة بكليتي التربية النوعية والآداب.

ختام زيارات القوافل الطبية لجامعة المنيا للقري

ختام زيارات القوافل الطبية لجامعة المنيا للقري

ختام زيارات القوافل الطبية لجامعة المنيا للقري

ختام زيارات القوافل الطبية لجامعة المنيا للقري

ختام زيارات القوافل الطبية لجامعة المنيا للقري

ختام زيارات القوافل الطبية لجامعة المنيا للقري

ختام زيارات القوافل الطبية لجامعة المنيا للقري

ختام زيارات القوافل الطبية لجامعة المنيا للقري

ختام زيارات القوافل الطبية لجامعة المنيا للقري

ختام زيارات القوافل الطبية لجامعة المنيا للقري