الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق فعاليات بطولة الكاراتيه للطلاب «كاتا» بجامعة المنيا

إنطلاق بطولة الكاراتية
إنطلاق بطولة الكاراتية بدوي جامعة المنيا

شهد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، يرافقه الدكتور عصام فرحات نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب، انطلاق فعاليات بطولة الكاراتيه للطلبة والطالبات «كاتا»، والتي تأتي ضمن فعاليات ومسابقات دوري الجامعة الرياضي للعام الجامعي 2021/2022 التي يشرف على تنظيمها إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، على مدار يومين، بالصالة المغطاة داخل الحرم الجامعي، وذلك وفق إجراءات احترازية، وأن يكون المشاركين بالبطولة من متلقي لقاح فيروس كورونا.

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بدأت فعاليات افتتاح البطولة بطابور عرض للطلاب المشاركين من جميع كليات الجامعة، وعرض كاتا من الطلاب القادرون باختلاف من ذوي الهمم، للاعبة فريدة محسن سيد، واللاعب كيرلس، ولاعبين من نادي السكة الحديد بالمنيا، وعروض جماعية لطلاب متحدي الإعاقة من مركز شباب مدينة أ، كما قدم طلاب كلية التربية الرياضية عروضاً فنية بعنوان "بنات مصر"، و"في حب مصر" لطالبات قسم التمرينات، وعرض كاراتيه بعنوان "تحيا مصر"، لطلاب الفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية تخصص كاراتيه.

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وأبدى رئيس الجامعة سعادته بعودة الحياة للأنشطة والمنافسات الطلابية بالجامعة، باعتبارها جزء أصيل بالعملية التعلمية، وأساس في بناء شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم، متمنياً أن تكون البطولة ناجحة وموفقة وأن تشهد أجواء رياضية رائعة، ومقدماً الشكر لجميع القائمين على التنفيذ، ومشيداً بأداء الطلاب البدني ومهاراتهم الحركية بالعروض الرياضية لحركات "الكاتا".

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حضر افتتاح البطولة عمداء الكليات ووكلائها، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومنسقو الأنشطة، والدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد بسيوني مدير إدارة النشاط الرياضي، ومديرو الإدارات بالإدارة العامة، ورؤساء مكاتب رعاية الطلاب بالكليات، وأخصائي الإدارة وبالكليات، وطلاب الجامعة.

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أشرف على العروض التي قدمت خلال افتتاح البطولة الدكتورة منال أحمد، والدكتور طه بدوي، والدكتورة آية حسام، والدكتورة جهاد محمد، وأمنية محمود المعيدة بكلية التربية الرياضية، وكابتن شذا.

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جامعة المنيا أنطلاق بطولة الكاراتيه الطلبة والطالبات في الكاتا دوري الجامعة الدكتور مصطفي عبد النبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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