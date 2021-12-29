بعد تحذير «الأحوال الجوية».. تعرف على طقس الجمعة والسبت المقبلين

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس بعد غد الجمعة، مؤكدة أنه سوف يشهد برودة شديدة تصل لحد الصقيع، وكذلك سيول.

الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد أكد فى تصريح لـ«الدستور»، أن الأمر قد يصل إلى حد السيول والصقيع، لافتا إلى أن درجة الحرارة قد تصل إلى صفر، حتى الثلاثاء المقبل.

وأشار «شاهين»، إلى أنه من المتوقع أن يشهد طقس يومي الجمعة والسبت المقبلين ذروة انخفاض درجات الحرارة.

الأمطار والرياح

وأضاف «شاهين»، أن طقس الجمعة وحتى الأحد سوف يشهد موجة أمطار متوسطة إلى رعدية على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة والقاهرة الكبرى أيضًا، ومدن القناة وشمال الصعيد، قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة.

وتكون فرص الأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد، وتمتد إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

حركة الملاحة

وأوضح مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، أنه سوف تشهد الملاحة البحرية اضطرابًا على البحر المتوسط، حيث يصل ارتفاع الموج إلى 5 أمتار وتحديدًا يوم الجمعة القادمة، وتصل سرعة الرياح على البحر إلى 70 كم/س.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات الجمهورية

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس في هذه الفترة حسب ما نشرته بيان للهيئة العامة للأرصاد:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 العظمى والصغرى 11.

السواحل الشمالية 17 العظمى والصغرى 12.

جنوب سيناء 22 العظمى والصغرى 15.

شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 8.

جنوب الصعيد 21 للعظمى والصغرى 9.