الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 4 أشخاص بحوزتهم تماثيل يشتبه في أثريتهم بالمنيا

أثار
أثار

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 4 أشخاص بالمنيا حوزتهم مجموعة من القطع والتماثيل يشتبه فى أثريتها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا من ضبط (4 أشخاص –لأحدهم معلومات جنائية– جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا).

جاء ذلك  حال تواجدهم بقطعة أرض زراعية ملك أحدهم ، وبحوزتهم (مجموعة من التماثيل والقطع مختلفة الأحجام والأشكال) عليها بعض النقوش الفرعونية "يشتبه فى أثريتها"، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد النصب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تنقيب عن الآثار مكافحة الجريمة الإجراءات القانونية الأجهزة الأمنية التماثيل معلومات جنائية لإجراءات القانونية

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