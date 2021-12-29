درة تروج لفيلم «الكاهن» بنشر صور من عرضه الخاص

روجت الفنانة درة لفيلم "الكاهن"، الذي بدأ عرضه بدور السينما اليوم الأربعاء، من خلال نشر مجموعة صور من العرض الخاص للفيلم.

وقامت درة بنشر 8 صور لها بالإضافة إلى فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"مساء اليوم ، وكتبت: "من العرض الخاص لفيلم الكاهن ... يمكنكم مشاهدته اليوم في جميع قاعات العرض السينمائي في مصر وتونس والسعودية ... بانتظار آرائكم".

وكان العرض الخاص للفيلم أقيم مساء أمس وسط حضور فني كبير إلى جانب أبطاله، وهو ينتمي لفئة "الأكشن والتشويق" ويناقش قضية جديدة علي السينما العربية وهي صراع القوى الخفية للتحكم في الاقتصاد العالمي من خلال حرب المعلومات.

وتجسد درة خلال الفيلم دور صحفية تدعى "فيروز"، تتزوج من إياد نصار الذى يجسد دور شخص يعاني من اضطراب نفسي، وتحدث جريمة قتل غامضة تقلب حياة الزوجين وتكون هي محور أحداث الفيلم.

وتستعرض الأحداث ملاحقة صحفيين لأطراف تلك المنظمات رغم تعرضهما لمأساة إنسانية تعصف بحياتهما الشخصية وبمساعدة محامي المنظمة، يتحد الثلاثي لكشف مخطط التنظيم للعالم.

ويتناول الفيلم قضية جدلية للغاية، ويطرح تساؤلات بشأن وجود مجلس سري في العالم يتحكم به أم أن القصة لها جذور غير متوقعة في التاريخ، وكل ذلك في إطار من الغموض والحركة.

ويشارك في بطولة الفيلم جمال سليمان، وفتحي عبد الوهاب، إياد نصار، محمود حميدة، وحسين فهمي، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.



ومن ناحية أخرى، تخوض الفنانة درة البطولة مطلقة في السينما باسم «جدران» بمشاركة عدد كبير من النجوم وللمرة الأولى تقدم فيلما ينتمي إلى أعمال الرعب والإثارة والتشويق.

"جدران" الذي ينتمي لنوعية أفلام الرعب هو الثالث لها مع الشركة المنتجة والفيلم قصة ياسر صلاح، سيناريو وحوار أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمد بركة، وتلعب فيه درة دور ليلى بطلة الفيلم ويشاركها البطولة نيكولا معوض وأحمد بدير وفراس سعيد وهند عبدالحليم.