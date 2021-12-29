الأربعاء 29 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«10.5 مليون مستفيد».. التأمينات تبدأ صرف معاشات يناير السبت

معاشات
معاشات

أكدت الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، أنه سيتم بدء صرف معاشات يناير 2022، بداية من السبت المقبل.

وأوضحت هيئة التأمينات عبر موقعها الإلكتروني، أنه سيتم الصرف عبر منافذ الصرف الآلية المنتشرة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، لأكثر من 10.5 مليون مستفيد ومستحق، فيما يصل عدد المؤمن عليهم أكثر من 13 مليون شخص.

وأشارت الهيئة إلى أنه منعا للتزاحم والتكدس لمن يتقاضى معاشه من مكاتب البريد، فقد تم تقسيم المستفيدين إلى عدة شرائح ومنها الأولى لأقل من 1000 جنيه، أما الثانية تحصل على أقل من 2000 جنيه، فيما تصل الثالثة لأقل 3000 جنيه، على أن يتم صرف باقى الشرائح على التوالي.

وارتفعت قيمة المعاشات المنصرفة منذ 2018 بنسبة 50%، كما زادت المعاشات المستحقة بنسبة 13% بتكلفة سنوية بلغت نحو 31 مليار جنيه لحوالي 10.5 مليون مستفيد.

محافظات الجمهورية فيروس كورونا التأمينات أمين ا الهيئة القومية للتامين الاجتماعي صرف معاشات

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

الأمن يكشف تفاصيل فيديو ضرب طفلين داخل سيارة أجرة

«أمطار رعدية ورياح».. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

بعد لقائه للرئيس السيسي.. ما يحلم به الطفل ساجد ابن النوبة

زلزال بقوة 5.9 يهز القاهرة والمحافظات

«الفاو»: توقعات أن تفاقم جائحة كورونا سوء التغذية بجميع أشكاله

«تسونامى كورونا».. «الصحة العالمية» تحذر من انهيار أنظمة الصحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الحق.. ما شهد به الأعداء

حسين دعسة

فيروس كورونا.. كأنه «قطعة أثاث» نجهزها للدخول إلى العام 2022!

د. داليا مجدي عبدالغني

عام الإنجازات

وجيه أمين عبدالعزيز

حين ترى مصر من الخارج

سعيد المصرى

الانتحار ليس له سبب واحد والمنتحر «هش» نفسيًا

إبراهيم داود

لا تنظر إلى أعلى

د-على-أبو-الخير

سلام على ابن الإنسان في يوم مولده

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

صور

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

أشجار الكريسماس تغزو الأسواق المصرية

قرعة البطولة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

إسرائيل تعتدى على فلسطينيين اعترضوا على تجريف أراضٍ بالنقب

اجتماع الـ150 دقيقة.. ماذا فعل أبومازن فى منزل وزير الجيش الإسرائيلى؟