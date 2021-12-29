«10.5 مليون مستفيد».. التأمينات تبدأ صرف معاشات يناير السبت

أكدت الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، أنه سيتم بدء صرف معاشات يناير 2022، بداية من السبت المقبل.

وأوضحت هيئة التأمينات عبر موقعها الإلكتروني، أنه سيتم الصرف عبر منافذ الصرف الآلية المنتشرة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، لأكثر من 10.5 مليون مستفيد ومستحق، فيما يصل عدد المؤمن عليهم أكثر من 13 مليون شخص.

وأشارت الهيئة إلى أنه منعا للتزاحم والتكدس لمن يتقاضى معاشه من مكاتب البريد، فقد تم تقسيم المستفيدين إلى عدة شرائح ومنها الأولى لأقل من 1000 جنيه، أما الثانية تحصل على أقل من 2000 جنيه، فيما تصل الثالثة لأقل 3000 جنيه، على أن يتم صرف باقى الشرائح على التوالي.

وارتفعت قيمة المعاشات المنصرفة منذ 2018 بنسبة 50%، كما زادت المعاشات المستحقة بنسبة 13% بتكلفة سنوية بلغت نحو 31 مليار جنيه لحوالي 10.5 مليون مستفيد.