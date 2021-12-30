الخميس 30 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أفضل عشرة أفلام كلاسيكية يمكن مشاهدتها في الكريسماس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تستعرض “الدسور” في السطور التالية، أفضل الأفلام الكلاسيكية، التي يمكن الاستمتاع بمشاهدتها خلال إجازة “الكريسماس”.

paramount pictures

Holiday Inn


تدور أحداث الفيلم خلال حقبة الحرب العالمية الثانية ، ويتبع الفيلم مثلث الحب الذي ينفتح في فندق خلال فترة الإجازات، وتمت كتابة   12 أغنية أصلية للفيلم، أشهرها أغنية White Christmas الشهيرة. 

الغناء في الثلج

 

White Christmas


قصة الفيلم عبارة عطلة الكريسماس أيضا، ويغني فيه كروسبي وداني كاي ويرقصان  أثناء إنقاذهما ضمن أحداث الفيلم.

حجر العائلة

The Family's Stone
 

أحد أفضل أفلام الكريسماس الكلاسيكية، وتدور أحداثه حول إحضار ستون صديقته إلى المنزل في عيد الميلاد لمقابلة أسرته، لتشعر الفتاة بالتوتر، وتتصل بأختها  لتساعدها في كسب حب عائلة صديقها. 

عيد الميلاد في ولاية كونيتيكت

Christmas in Connecticut


 فيلم كوميدي عن كاتبة الطهي باربرا ستانويك، ويروي قصتها كربة منزل تتمتع بمهارات طهي فائقة، وفي الفيلم يتم إستعراض خدعة عيد الميلاد التقليدي. 

The Shop Around The Corner

The Shop Around the Corner

تدور أحداث الفيلم حول  زوج من العاملين في المتاجر يتنامى نزاعهما مع كل عملية بيع في العطلة. 

Black-and-white, Monochrome, Room,

Miracle on 34th Street (1947)
 

قام مورين أوهارا وجون باين بدور البطولة في الفيلم، وتدور قصته حول  سلطات مدينة نيويورك التي ترسل  رجلاً إلى منشأة عقلية لأنه كان يعتقد أنه سانتا كلوز.

صور عالمية

 

Dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas
 

تدور أحداث الفيلم حول الشخص المنعزل ذو اللون الأخضر، الذي يعيش في الجبال. 

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A Christmas Story
 

قصة هذا الفيلم غريبة من نوعه، حيث نشاهد طفل في الأربعينيات يحاول إقناع سانتا بإهدائه مسدسمن طراز معين.

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Rudolph the Red-Nosed Reindeer


تدور قصة الفيلم حول قزم صانع ألعاب يريد أن يكون طبيب أسنان. 

the preacher's wife

 

The Preacher's Wife
 

زوجة الواعظ ليست أول فيلم في عيد الميلاد يحكي قصة مبعوثًا من السماء يساعد الإنسان في سعيه ليكون شخصًا أفضل، ولكن النقاد سعتبرونه من أفضل القصص  لهذا الأمر. 

شارع بليكر

The Man Who Invented Christmas
 

حبكة الفيلم  تلقي نظرة علي  الرجل الذي ابتكر العديد من رموز عيد الميلاد.

أفلام عيد الميلاد الكريسماس أفلام عيد الميلاد Holiday Inn

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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