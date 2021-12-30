أفضل عشرة أفلام كلاسيكية يمكن مشاهدتها في الكريسماس

تستعرض “الدسور” في السطور التالية، أفضل الأفلام الكلاسيكية، التي يمكن الاستمتاع بمشاهدتها خلال إجازة “الكريسماس”.

Holiday Inn



تدور أحداث الفيلم خلال حقبة الحرب العالمية الثانية ، ويتبع الفيلم مثلث الحب الذي ينفتح في فندق خلال فترة الإجازات، وتمت كتابة 12 أغنية أصلية للفيلم، أشهرها أغنية White Christmas الشهيرة.

White Christmas



قصة الفيلم عبارة عطلة الكريسماس أيضا، ويغني فيه كروسبي وداني كاي ويرقصان أثناء إنقاذهما ضمن أحداث الفيلم.

The Family's Stone



أحد أفضل أفلام الكريسماس الكلاسيكية، وتدور أحداثه حول إحضار ستون صديقته إلى المنزل في عيد الميلاد لمقابلة أسرته، لتشعر الفتاة بالتوتر، وتتصل بأختها لتساعدها في كسب حب عائلة صديقها.

Christmas in Connecticut



فيلم كوميدي عن كاتبة الطهي باربرا ستانويك، ويروي قصتها كربة منزل تتمتع بمهارات طهي فائقة، وفي الفيلم يتم إستعراض خدعة عيد الميلاد التقليدي.

The Shop Around the Corner

تدور أحداث الفيلم حول زوج من العاملين في المتاجر يتنامى نزاعهما مع كل عملية بيع في العطلة.

Miracle on 34th Street (1947)



قام مورين أوهارا وجون باين بدور البطولة في الفيلم، وتدور قصته حول سلطات مدينة نيويورك التي ترسل رجلاً إلى منشأة عقلية لأنه كان يعتقد أنه سانتا كلوز.

Dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas



تدور أحداث الفيلم حول الشخص المنعزل ذو اللون الأخضر، الذي يعيش في الجبال.

A Christmas Story



قصة هذا الفيلم غريبة من نوعه، حيث نشاهد طفل في الأربعينيات يحاول إقناع سانتا بإهدائه مسدسمن طراز معين.

Rudolph the Red-Nosed Reindeer



تدور قصة الفيلم حول قزم صانع ألعاب يريد أن يكون طبيب أسنان.

The Preacher's Wife



زوجة الواعظ ليست أول فيلم في عيد الميلاد يحكي قصة مبعوثًا من السماء يساعد الإنسان في سعيه ليكون شخصًا أفضل، ولكن النقاد سعتبرونه من أفضل القصص لهذا الأمر.

The Man Who Invented Christmas



حبكة الفيلم تلقي نظرة علي الرجل الذي ابتكر العديد من رموز عيد الميلاد.