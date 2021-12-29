الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

وزير التموين: رغيف الخبز لا يمكن أن يظل بـ5 قروش

وزير التموين
وزير التموين

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن سعر رغيف الخبز لا يمكن أن يظل عند 5 قروش، موضحا أن تحريك الأسعار يضمن استقرار العملية الإنتاجية وتوافر السلع، والرغيف يتكلف ٦٥ قرشا، ويتم دراسة أمر التسعير حاليا مع الحكومة.

وأضاف المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي عقده منذ قليل، أنه نظرا لارتفاع أسعار القمح عالميا تم زيادة سعر توريد طن أردب القمح من ٧٢٠ جنيها إلى ٨٢٠ جنيها، مؤكدا أنه تم انضباط استلام المطاحن للأقماح من خلال حساب كمية الدقيق الذي يورده للمخابز.

ونوه المصيلحي، أنه تم مضاعفة السعات التخزينية للصوامع، فضلا عن ميكنة الصوامع من أجل الحفاظ على القمح دون أن يتأثر على الخواص الطبيعية للقمح طوال السنة، مؤكدا توفير ما كان يهدر من القمح بما يقرب مليون طن قمح، كاشفا أن تكلفة إنشاء الصوامع من ٢٠١٠ حتى الآن بلغت ٥ مليارات جنيه.

وأكد أن الوزارة تتوسع في إنشاء الصوامع الحقلية، معلنا عن زيادة ٦٠ ألف فدان ستنتج ١٨٠ ألف طن قمح، كاشفا عن عمل صوامع استراتيجة في توشكى١ وتوشكي ٢ ودندرة في أسواق من أجل تجميع الغلال من الجنوب، ستكون بمثابة منطقة لوجيستية قوية لتخزين الأقماح بها ونقلها لكافة أنحاء الجمهورية.

وأعلن الوزير عن ما قام به جهاز حماية المستهلك من جهود، موضحاً أن متوسط عدد الشكاوى شهرياً وصل إلى 14.1 ألف شكوى عام 2021 مقارنة بتراوحه ما بين 10 و12 ألف شكوى عام 2020، بينما وصلت نسبة الشكاوى التي تم حلها من إجمالي الشكاوى لـ97% بعدما كانت تتراوح ما بين 81 و85% عام 2020.

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