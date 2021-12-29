رياح على القاهرة وأمطار بالمحافظات.. الأرصاد تكشف حالة طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الخميس، مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل الحرارة على شمال الصعيد مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

كما توقع الخبراء اضطرابا في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50 إلى 60 كم في الساعة وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى أربعة أمتار.

وأشاروا إلى أنه من المتوقع أن يكون نشاط الرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مثيرًا للرمال والأتربة، وأمطار متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث (50 :60 % تقريبا) على مناطق من (السلوم - مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية) على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة ليلا بنسبة حدوث ( 40% تقريبا ) على مناطق من ( دمياط - بورسعيد - الغربية - الشرقية - المنوفية - القليوبية - القاهرة - الجيزة - الإسماعيلية - السويس - الفيوم - بنى سويف - ) على فترات متقطعة.

وذكر خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى أربعة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 18 12

الإسكندرية 17 12

وادي النطرون 18 10

طنطا 18 10

شبين الكوم 18 11

دمنهور 17 11

بلطيم 18 11

مطروح 17 11

السلوم 17 09

سيوة 18 09

بورسعيد 18 13

دمياط 17 12

الزقازيق 18 11

المنصورة 17 10

الإسماعيلية 19 10

السويس 19 11

العريش 18 11

رفح 17 10

رأس سدر 19 10

نخل 17 04

نويبع 21 14

طابا 19 10

كاترين 14 02

الطور 21 09

شرم الشيخ 23 14

الغردقة 22 13

مرسى علم 23 14

الفيوم 18 09

بنى سويف 18 08

المنيا 19 06

أسيوط 20 08

سوهاج 20 09

قنا 21 09

الأقصر 22 10

أسوان 23 10

إدفو 23 10

أبوسمبل 22 09

الوادي الجديد 22 08

الشلاتين 24 15

أبو رماد 23 15

حلايب 22 15

رأس حدربة 21 14