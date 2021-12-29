الأربعاء 29 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط تشارك في مؤتمر تمكين المرأة والفتيات بسفارة الإمارات

اجتماع محافظ دمياط
اجتماع محافظ دمياط

شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالندوة التى عقدتها سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، عبر الوسائل الإلكترونية، والتى جاءت حول "تمكين المرأة وحماية الفتيات والنساء فى مصر والامارات".

وتحدثت "المحافظ" خلالها حول ملف تمكين المرأة فى الوظائف القيادية، و تجربتها الشخصية كثانى سيدة تتولى منصب محافظ فى مصر، كما أشارت إلى الدعم الكبير الذى حظيت به المرأة المصرية خلال الآونة الأخيرة، خاصةً مع إطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2017 عامًا للمرأة المصرية و كذا الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، لينطلق هذا الملف نحو أفق جديد لتشغل مناصب قيادية عليا بمختلف مؤسسات الدولة..

وأشارت "الدكتورة منال عوض" أيضاً إلى ما حققته من جهود لدعم ملف المرأة والذى جاء انطلاقًا من محاور الرؤية التى رسمتها القيادة السياسية، حيث جاء من أهم تلك الجهود مشروع المدينة الصديقة للنساء الذى شهدت دمياط انطلاقته الثانية على مستوى الجمهورية بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة و بمنحة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك بهدف إتاحة كافة الخدمات للسيدات وأطفالهن وتمكينهن إقتصادياً، من خلال تدريبهن على آلية إدارة المشروعات عبر حساب مدخلات ومخرجات المنتج وإعداد دراسات الجدوى وبالتالي جعلهن رائدات أعمال.

وأشارت "الدكتورة منال عوض" أيضاً إلى ما حققته من جهود لدعم ملف المرأة والذى جاء انطلاقًا من محاور الرؤية التي رسمتها القيادة السياسية، حيث جاء من أهم تلك الجهود مشروع المدينة الصديقة للنساء الذى شهدت دمياط انطلاقته الثانية على مستوى الجمهورية بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة و بمنحة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك بهدف إتاحة كافة الخدمات للسيدات وأطفالهن وتمكينهن إقتصادياً، من خلال تدريبهن على آلية إدارة المشروعات عبر حساب مدخلات ومخرجات المنتج وإعداد دراسات الجدوى وبالتالي جعلهن رائدات أعمال.

محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط الدكتورة منال عوض القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

رئيس «البحوث الفلكية» يكشف لـ«الدستور» تفاصيل «الزلزال والتوابع»

زلزال بقوة 5.9 يهز القاهرة والمحافظات

القانون يمنح الحكومة 25 إجراءً لحماية المواطنين من الأوبئة

بيان ناري من «شيكابالا» عقب التلاعب في عقده: «نادم على ثقتي فيمن خان الأمانة»

عضو بـ«التشييد والبناء» يكشف مزايا قانون تنيظم التعاقدات

مدبولى عن «أسبوع الصعيد» التاريخى: وضع ملف تنمية الإقليم على أجندة أولويات العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فيروس كورونا.. كأنه «قطعة أثاث» نجهزها للدخول إلى العام 2022!

د. داليا مجدي عبدالغني

عام الإنجازات

وجيه أمين عبدالعزيز

حين ترى مصر من الخارج

سعيد المصرى

الانتحار ليس له سبب واحد والمنتحر «هش» نفسيًا

إبراهيم داود

لا تنظر إلى أعلى

د-على-أبو-الخير

سلام على ابن الإنسان في يوم مولده

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

أحمد سعد زايد

عيد الميلاد السعيد والظاهرة الدينية

صور

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

أشجار الكريسماس تغزو الأسواق المصرية

قرعة البطولة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

مدفعية الجيش الإسرائيلى تستهدف مواقع لحماس فى غزة

الرئيس الفلسطينى فى إسرائيل لأول مرة منذ نحو 10 سنوات

إسرائيل تبحث إلغاء موسم الصيد لتجنب تفشي أنفلونزا الطيور