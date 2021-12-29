محافظ دمياط تشارك في مؤتمر تمكين المرأة والفتيات بسفارة الإمارات

شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالندوة التى عقدتها سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، عبر الوسائل الإلكترونية، والتى جاءت حول "تمكين المرأة وحماية الفتيات والنساء فى مصر والامارات".

وتحدثت "المحافظ" خلالها حول ملف تمكين المرأة فى الوظائف القيادية، و تجربتها الشخصية كثانى سيدة تتولى منصب محافظ فى مصر، كما أشارت إلى الدعم الكبير الذى حظيت به المرأة المصرية خلال الآونة الأخيرة، خاصةً مع إطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2017 عامًا للمرأة المصرية و كذا الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، لينطلق هذا الملف نحو أفق جديد لتشغل مناصب قيادية عليا بمختلف مؤسسات الدولة..

وأشارت "الدكتورة منال عوض" أيضاً إلى ما حققته من جهود لدعم ملف المرأة والذى جاء انطلاقًا من محاور الرؤية التى رسمتها القيادة السياسية، حيث جاء من أهم تلك الجهود مشروع المدينة الصديقة للنساء الذى شهدت دمياط انطلاقته الثانية على مستوى الجمهورية بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة و بمنحة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك بهدف إتاحة كافة الخدمات للسيدات وأطفالهن وتمكينهن إقتصادياً، من خلال تدريبهن على آلية إدارة المشروعات عبر حساب مدخلات ومخرجات المنتج وإعداد دراسات الجدوى وبالتالي جعلهن رائدات أعمال.

وأشارت "الدكتورة منال عوض" أيضاً إلى ما حققته من جهود لدعم ملف المرأة والذى جاء انطلاقًا من محاور الرؤية التي رسمتها القيادة السياسية، حيث جاء من أهم تلك الجهود مشروع المدينة الصديقة للنساء الذى شهدت دمياط انطلاقته الثانية على مستوى الجمهورية بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة و بمنحة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك بهدف إتاحة كافة الخدمات للسيدات وأطفالهن وتمكينهن إقتصادياً، من خلال تدريبهن على آلية إدارة المشروعات عبر حساب مدخلات ومخرجات المنتج وإعداد دراسات الجدوى وبالتالي جعلهن رائدات أعمال.