16 إنجازا في 7 سنوات.. «الرؤية والإنجاز» يرصد محطات مصر للتنمية الخضراء

شهدت السبعة سنوات الماضية تنامي اهتمام الدولة المصرية بقضايا البيئة والمناخ فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي من بين أبعادها الثلاثة البعد البيئى، ويرصد كتاب "الرؤية والإنجاز" الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء حجم المشروعات التنموية فى قطاع البيئة، خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021، ونستعرض أبرزها فى هذا التقرير:

-تم تنفيذ اكثر من 184 مشروعا بيئيا بتكلفة 9 مليارات جنيه، منها 41 مشروعا للتحكم فى التلوث الصناعى.

-جارى تنفيذ 45 مشروعا بيئيا في ملف التلوث الصناعى.

-جارى تنفيذ 10 مشروعات لمواجهة التغير المناخي وحماية طبقة الأوزون.

-تم الانتهاء من 17 مشروع لإدارة المخلفات المتكاملة، و10 مشروعات جار تنفيذها.

-نفذت وزارة البيئة 46 مشروعا لإدارة المحميات بشكل مستدام ومشروع جار تنفيذه.

-انتهت الوزارة من تنفيذ 11 مشروع فى مجال تحسين نوعية جودة الهواء.

-القضاء على ظاهرة السحابة السوداء بعدما ارتفعت معدلات جمع وكبس قش الأرز إلى 99%.

-التخلص الآمن من المخلفات منها ألف طن من المبيدات المهجورة وكانت مخزنة منذ أكثر من 30 عاما.

-التخلص من المخلفات الإلكترونية بما يقارب 1.005 طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية.

-إنشاء 11 مصنعا لانتاج الفحم المضغوط، وتنفيذ اكثر من 1.660 وحدة بيوجاز منزلية فى 18 محافظة.

-الحصول على منح وقروض بقيمة 627 مليون يورو و227 مليون دولار لدعم تنفيذ المشروعات البيئة المختلفة.

-توجيه 400 مليون دولار لتحويل المخلفات إلى طاقة لتشجيع الشركات المشاركة.

-إصدار القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات.

-افتتاح أول وحدة للتحول الأخضر بجامعة عين شمس.

-524% زيادة فى أعداد الزوار بالمحميات خلال عامي 2018 و2019.

-إطلاق مبادرة "شباب النيل" لتنظيف نهر النيل من المخلفات.