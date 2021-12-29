بعد تكليفه برئاسة جامعة قناة السويس.. «مندور» يشكر الرئيس السيسي

وجه الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، رسالة شكر وعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي، لثقته الغالية بتكليفه للعمل رئيسا للجامعة، متمنيًا من الله عز وجل أن يوفق الجميع لكل ما فية صالح الجامعة ومصر الغالية.

وحرص رئيس الجامعة، على تقديم الشكر لـ رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، على تقديم التهنئة على توليه المنصب .

جاء ذلك أثناء انعقاد فاعليات مجلس جامعة قناة السويس، برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، ومشاركة الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وهدى فرج أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

وشكر “مندور” الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ لمجهوداتهم الكبير المبذوله طوال فترة عملهم قائمين بعمل رئيس جامعة قناة السويس، في فترة صعبة من انتشار تداعيات فيروس كورونا وما تطلبته من إجراءات، والتعامل الفعال مع التغيرات الجذرية التي فرضتها الأزمة من تحول رقمي، ومنصات إلكترونية واختبارات إلكترونية وواصل مندور الشكر لكل من قام بتقديم التهنئة له متمنيا لجامعة قناة السويس التوفيق والسداد.

وعرض “مندور” ما جاء بالمجلس الأعلى للجامعات بجلسة الأخيرة الأحد الماضي، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تُقرر خلالها إنشاء وحدة بكل جامعة لرعاية الطلاب الموهوبين، تعمل بإشراف مباشر من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، ويقوم عملها على التنسيق والتعاون مع كافة الكليات والمعاهد التي تنتمي للجامعة، على أن يقدم التصور التنفيذى الكامل لعمل هذه الوحدات المجلس القادم.

كما وجه مندور بضرورة بتقديم خطة تنفيذية ببرامج زمنية مُحددة للدراسات والبحوث، التي تخدم قضايا التنمية، والتحديات التي تواجه كل إقليم القناة وسيناء.

كما طالب رئيس الجامعة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتقديم خطة تنفيذية ببرامج زمنية مُحددة عن دور القطاع في خدمة المجتمع المحلي على مستوى قوافل التوعية والتدريب والقوافل الطبية والبيطرية بالتنسيق مع مبادرة حياة كريمة، مشيرًا إلى أن جامعتنا قد تميزت فى هذا المجال واتخدت خطوات رائده فى القوافل و تطوير القرى .

وأشار رئيس الجامعة، إلى ضرورة تكثيف برامج وأنشطة التوعية التي تستهدف تنمية وعي الشباب الجامعي بكافة التحديات التي تواجه الوطن، وكذلك تنظيم مُسابقات فنية بين كافة الجامعات المصرية، وتُقدم الجامعات المتنافسة عروضها على بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لتشجيع الطلاب المُتميزين فنيًا، وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتشاف مواهبهم ورعايتها، على أن تكون هذه المسابقات الفنية لها صفة الاستمرارية والاستدامة بكافة الجامعات وفق ما جاء بقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

كما أكد الدكتور ناصر مندور على الالتزام بالجداول الزمنية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022 بكافة الجامعات والمعاهد، ورفع حالة الاستعداد بكافة الكليات والمعاهد استعدادا لعقد الامتحانات، مؤكدا على أهمية انتظام أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري خلال فترة الامتحانات، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية، وجاهزية المستشفيات الجامعية.

وشدد "مندور" على منع دخول الطلاب للحرم الجامعي لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح المُضاد لفيروس كورونا المُستجد، ويلتزم الطالب بتقديم تحليل PCR يُقدم كل ثلاثة أيام في حال وجود عُذر طبي قهري يحول دون حصوله على التطعيم، وذلك حرصًا على سلامة كافة مُنتسبي الجامعة .

وباشر المجلس أعماله بالتصديق على المحضر السابق لتبدأ فاعليات الجلسة، بمناقشه الموضوعات المقدمة من قطاعات الجامعة وكليتها.