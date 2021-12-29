مدفعية الجيش الإسرائيلى تستهدف مواقع لحماس فى غزة

قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواقع تابعة لحركة حماس الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر.

وجاء قصف المدفعية الإسرائيلية لمواقع حماس بعد إصابة أحد عمال الجيش برصاص قناصة، على الحدود مع القطاع المحاصر، حسبما أذاعت القناة الـ13 في التليفزيون الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الجيش الإسرائيلي أن المصاب تعرض لنيران من شمال غزة أثناء عمله في صيانة السياج الأمني مع القطاع، مشيرةً إلى أنه موظف في شركة مدنية تعمل لحساب الوزارة.

وأصيب عامل في الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة في ساقه، وتم تلقيه العلاج اللازم في موقع الحادث، ونقله لاحقًا إلى أحد مستشفيات مدينة عسقلان.