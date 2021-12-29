لتفادى حوادث الطرق.. نصائح للسائقين أثناء القيادة في الشبورة

يعد الطقس الضبابي من أخطر الظروف الجوية بالنسبة لسائقي السيارات، فتقلل الشبورة من الرؤية بشكل كبير ، لذلك من المهم أن ينتبه السائق تمامًا ويظل مركزا، فقد ثبت أن الشبورة كانت عاملا في وقوع عديد من حوادث الطرق في جميع أنحاء العالم.

ونستعرض نصائح للسائقين أثناء القيادة في الشبورة بأمان وفعالية، طبقا لموقع madison

قم بتشغيل الأضواء الخاصة بك

عندما يكون الجو ضبابيًا ، من المهم إبقاء المصابيح الأمامية مضاءة بالكامل حتى يتمكن سائقي السيارات الآخرين من رؤيتك، حيث تعكس الشبورة الضوء الساطع ويقلل من الرؤية وإضاءة الأنوار تضمن أن يتمكن السائقون الآخرون من رؤيتك، و إذا كانت سيارتك تحتوي على مصابيح ضباب ، فاستخدمها أيضًا، ويفضل عدم إستخدام مصابيح الضوء العالي التي تقلل من الرؤية.

عدم الإسراع أثناء القيادة

و يمكن للضباب أن يجعل من الصعب على الناس إدراك مدى السرعة التي يتحركون بها في الواقع لأنه يخفي البيئة المحيطة ، ويميل الناس إلى الإسراع دون وعي، لذلك كن على علم بهذا وتمهل، و تحقق من عداد السرعة الخاص بك للتأكد من أنك لا تسرع دون أن تدرك.

مشاهدة خطوط الطرق

عند القيادة غالبًا ما ينجذب الناس للنظر إلى الأضواء أمامهم كدليل لهم أثناء السير على الطريق، ولكن هذا الأمر يمكن أن يعتبر خطير في أجواء الشبورة، لذلك يفضل إتباع ا خطوط الطرق كدليل خاصة خطوط الجانب الأيمن، ولا تستخدم الخطوط الموجودة على اليسار فالقيام بذلك يمكن أن يقربك من حركة المرور القادمة.

لا تتوقف على الطريق

أحيانًا يكون الضباب والشبورة كثيفان لدرجة أنه يصبح من غير الآمن الاستمرار في القيادة، وفي هذه الحالة ، قد يكون من الأفضل التوقف عن القيادة والانتظار حتى يخف الضباب، لذلك انزل إلى ساحة انتظار السيارات أو الممر أو منطقة التوقف ، لكن لا تتوقف أبدًا على الطريق، وابتعد عن حركة المرور قدر الإمكان، وتعد هذه النصيحة أبرز النصائح الموجههة للسائقين أثناء القيادة في الشبورة.