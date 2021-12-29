السعودية تعيد فرض الإلزام بالكمامة وإجراءات التباعد

قررت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن ( المغلقة ، والمفتوحة ) والأنشطة والفعاليات، اعتباراً من غد الخميس ، وذلك بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة بشأن الوضع الوبائي وتزايد الإصابات بفيروس كورونا والسلالات المتحورة منه.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم ، أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على حماية صحة المواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين والحفاظ على سلامتهم.

وبين المصدر أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي محلياً وعالمياً، مشددا على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، والبروتوكولات المعتمدة لسلامتهم.

وأشار إلى أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المعتمدة على المخالفين، مؤكدا أهمية مسارعة جميع أفراد المجتمع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح.