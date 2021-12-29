«جونسون»: أوميكرون أقل حدة من متحور دلتا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إن سلالة المتحور الجديد أوميكرون أقل حدة من نظيره دلتا.

وأضاف جونسون، أن معظم المصابين في العناية المركزة من الأشخاص الذين لم يتلقوا جرعة معززة.

وأضاف جونسون، إلى أن ما يصل إلى 90٪ من مرضى العناية المركزة لفيروس كوفيد لم يتلقوا جرعة معززة، ويحث على توخي الحذر ليلة رأس السنة الجديدة.

وتابع: ليس لدي أدنى شك في أنه بحلول يناير العام المقبل، سيكون كل شخص بالغ في البلد قد عُرض عليه الفرصة للحصول على جرعة معززة.

كما سلط بوريس جونسون الضوء على أن هناك 2.4 مليون شخص مؤهلين للامساك بهم لم يقبلوا بعد عرض جرعة المعززة من اللقاحات، وفق تقارير بريطانية.

فيما لفت لا أستطيع أن أؤكد كثيرًا على مدى أهمية الحصول على جرعة معززة ضد Covid-19 لتكون قادرًا على الاستمتاع بالعام الجديد.

وقال للصحفيين: يؤسفني أن أقول هذا لكن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين ينتهي بهم الأمر حاليًا في العناية المركزة في مستشفياتنا هم أشخاص لم يتم تعزيزها.

واضاف جونسون: إذا لم يتم تطعيم الأشخاص، فمن المرجح أن الدخول المستشفى تمامًا ثماني مرات.

وردًا على سؤال حول تقارير عن أشخاص يسافرون عبر الحدود من ويلز واسكتلندا إلى إنجلترا للاحتفال، قال للصحفيين: أعتقد أن الجميع يجب أن يستمتعوا بالعام الجديد ولكن بطريقة حذرة ومعقولة.

ويُذكر أن المفوضية الأوروبية أصدرت توصيات الجمعة 26 نوفمبر، بضرورة وقف الرحلات إلى جميع الدول التي يظهر بها المتحور الجديد لفيروس كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن المتحور الجديد الخاص بفيروس كورونا مثير للقلق، لافتة إلى أن العالم قد يحتاج لأسابيع لفهم طبيعته.

وأضافت المنظمة إنها ستطالب الدول اتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل مواجهة المتحور الجديد الذي بدأ بالانتشار حول العالم، مشددة على أنها ستشارك جميع الدول المعلومات المتوفرة عن متحور كورونا الجديد.

وكان عدد من العلماء توصلوا إلى اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا قالوا إنه يحتوي على بروتين يختلف جذريًا عن الفيروس الأصلي.

وأضافت الوكالة البريطانية أن المتحور الجديد هو التحدي الأهم الذي يواجهه العالم الآن.

وحسب التقارير الإخبارية فإن أول ظهور للمتحور الجديد لكورونا «B.1.1.529 32» والذي أطلق عليه العلماء اسم«بوتسوانا» في البداية كان في جنوب أفريقيا قبل أن يتم تسميته بمتحور أوميكرون.