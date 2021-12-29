الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رصد 4862 مخالفة مرورية متنوعة بينهم 1274 تجاوز سرعة «رادار»

حملات مرورية
حملات مرورية

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزار الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها - خلال الـ24 ساعة الماضية - عن ضبط 4862 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1274 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و105 مخالفة السير بدون ترخيص، و6 مخالفات الدراجات النارية، و20 مخالفة شروط التراخيص، و8 مخالفات موقف عشوائي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الإدارة العامة للمرور وزار الداخلية تحقيق الانضباط تطبيق قانون قائدي السيارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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