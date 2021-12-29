مصر تتقدم 19 مركزًا فى مؤشر تطور التجزئة العالمى

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقدم ترتيب مصر 19 مركزًا في مؤشر تطور التجزئة العالمي الصادر عن مؤسسة "كيرني" عام 2021، حيث حصلت على المركز الـ7 من بين 35 دولة ناشئة؛ مسجلةً 52 نقطة، مقارنةً بالمركز الـ26 من بين 30 دولة ناشئة عام 2019.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي يقوم به مركز المعلومات ودعم القرار والذي يحرص دورياً على متابعة كل المؤشرات الإقليمية والعالمية التي تتناول مصر، أو تلك التي تتناول القطاعات المختلفة ذات الأهمية بالنسبة للدولة المصرية.

وأشار المركز إلى أن نتائج المؤشر قد أبرزت استحواذ الصين على المركز الأول عالميًّا مسجلة 72.8 نقطة، تلتها كل من الهند، وماليزيا، وإندونيسيا، على التوالي، بينما جاءت المغرب في المركز السادس عالميًّا، والمركز الأول عربيًّا، ثم تلتها عربيًّا مصر والسعودية والإمارات، على التوالي.

وقد بلغت سوق التجزئة في مصر 200 مليار دولار في عام 2020، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 5% من 2020 إلى 2025، ليصل إلى حوالي 254 مليار دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر تعد واحدة من الأسواق الناشئة القليلة التي حافظت على ثلاث سنوات من النمو الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل الاستجابة السريعة والفعالة لجائحة كوفيد-19 والتنوع الاقتصادي، ويتوقع المحللون أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5٪ في السنة المالية المنتهية في يونيو 2022 ثم 5.5٪ في العام التالي.

وقد أشارت المؤسسة إلى ارتفاع ثقة المستهلك في مصر بشكل كبير، مما يعكس انتعاش ما بعد الركود؛ حيث ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في مصر إلى 98 نقطة في الربع الأخير من عام 2020 من 85 نقطة في الربع الثاني من عام 2020، كما أوضحت المؤسسة أن ما يقرب من 90% من المستهلكين لديهم ثقة عالية في المدفوعات الرقمية، والمعاملات في المتاجر وعند التسليم، مما يفسر جزئيًا نجاح أسواق التجارة الإلكترونية في مصر.

وذكر المؤشر أن استهلاك الطبقة المتوسطة الناشئة في ظل تزايد عدد السكان يعمل على زيادة المبيعات في مراكز التسوق والمتاجر الصغيرة وسلاسل المتاجر الكبرى ومنصات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في مصر، مضيفًا أن المستهلكين في مصر يرغبون بالاستمرار في التسوق، كما أوضح المؤشر أن تجار التجزئة المستقلون في مصر يستخدمون Facebook ومجموعات WhatsApp وقنوات Telegram لتشجيع المبيعات عبر الإنترنت.