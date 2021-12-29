خطوات بسيطة للحفاظ على جمالك أثناء الاحتفال بالكريسماس

مع طقوس الاحتفالات بعيد الكريسماس التي قد تجلب لك بعض الضغط الزائد على أعصابك وبشرتك، نعرض لكم فيما يلي بعض النصائح البسيطة السهلة التي ستساعد على تغذية البشرة وتضيف لك مزيد من التوهج أثناء الاحتفال بالكريسماس، وفقا لموقع bodyblendz.

تجنبي التواجد تحت الشمس بدون واقي شمس

يهمل البعض استخدام واقي الشمس في فصل الشتاء، ومع احتفالات الكريسماس طوال اليوم خارج المنزل ستلاحظين أن بشرتك قد تأثرت، لذلك يجب عليك اختيار واقي شمس خاليًا من الزيوت وخفيف الوزن مع عامل حماية مرتفع من الشمس.

رطبي بشرتك

لا يعلم الجميع أن شرب الماء يقطع شوطًا طويلاً للحصول على بشرة رائعة، وإذا لم تكوني ممن يحبون الماء كثيرا، بإمكانك إختيار العصائر الطازجة للحفاظ على كمية كافية من السوائل، وطرد السموم من الجسم، ويعد هذا هو المفتاح للحصول على توهج طبيعي من الداخل والخارج.

حافظي على رموشك طويلة ومجعدة



الرموش الملائمة تتيح لك الحصول على مظهر عينين جذاب وجميل، وبإمكانك القيام بتجعيد رموشك باستخدام الماسكارا، كما يمكنك أيضًا استخدام الرموش الصناعية عالية الجودة ذي المظهر الطبيعي.

قومي بتقشير شفتيك

للحصول علي شفاه متألقة قبل عيد الميلاد ينصح بتقشير الشفاه عن طريق مزج مقدار ملائم من القهوة مع كمية قليلة من الزيت الطبيعي بالإضافة إلي ملعقتان من السكر، حيث تحتوي القهوة على خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، والسكر يحتوي على حمض الهيالورونيك الطبيعي، مما يعني شفاه مصقولة ومرطبة في نفس الوقت، وتعمل القهوة أيضًا على إعادة تنشيط البشرة، مما يضفي تدفقًا ترحييًا للون على شفتيك خلال موسم الأعياد الذي يتزامن مع وقت الشتاء البارد، وأفركيها برفق لمدة 2 إلى 5 دقائق ثم اشطفيه بالماء الفاتر.