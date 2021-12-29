الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«قادة التعليم العالي» يشارك في الحفل السنوي لمشروع سفراء الأزهر

معهد اعداد القاده
معهد اعداد القاده بحلوان

شارك  الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكيل المعهد، فى الحفل السنوى لمشروع سفراء الأزهر بقاعة مؤتمرات الأزهر، والذى عقد تحت شعار "تأهيل القيادات الأزهرية.. صناعة قائد متطوع"، والذى نظمته المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، وجامعة الأزهر تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد  الطيب شيخ الأزهر الشريف، بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع، والذي أقيم فعالياته تحت رعاية معهد إعداد القادة.

وخلال كلمته هنأ  الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة المشاركين فى المشروع، مؤكدا على ضرورة ترسيخ ثقافة التطوع وتعزيز قيم المحبة والانتماء والولاء  نحو المشاركة فى تنمية المجتمع من خلال إتاحة الفرص ومجالات المشاركة الحقيقية للشباب  حيث أن الشباب هم قاطرة التنمية لذا لابد من تأهيلهم  ليصبحوا سفراء فى كافة ربوع مصر.

وبناء على التعاون بين المعهد والمنظمة لتدريب ١٠٠٠ شاب أزهري كسفراء للأزهر مع الجهات الأخرى مثل وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة  لتنمية مهارات الشباب، وجدير بالذكر أنه حضر الحفل الختامي لمشروع سفراء الأزهر سفراء ووزراء الدول وقيادات جامعة الأزهر والمنظمة والمشاركين ببرنامج سفراء الأزهر.

وفي ختام الحفل السنوى لمشروع سفراء الأزهر تم تكريم الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة تقديرًا لجهوده.

وفي سياق آخر، كان قد شهد معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي بقيادة  الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، محاضرة العلوم الإدارية وتقنيات المعلومات لمكافحة الفساد، وكذلك محاضرة عن سياسات التحول الرقمي لمؤسسات التعليم العالي.

حيث أوضح الدكتور كريم همام دور معهد إعداد القادة الذي يلعب دورا هاما في صقل المهارات والمساهمة فى صناعة القرار وتحقيق فهم معمّق للقضايا المحلية والإقليمية والدولية للمشاركة فى رسم السياسة المستقبلية، وإعداد جيل  قادر على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات الصحيحة لتحقيق التنمية المستدامة، وأيضا اكساب  أعضاء هيئة التدريس المعرفة بدور الدولة فى مكافحة الفساد.

التعليم العالي الشباب والرياضة المستقبل وزارة الشباب والرياضة فرص وزارة الشباب مكافحة الفساد وزارة التعليم العالي التضامن الاجتماعي وزارة التضامن التحول الرقمي

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وائل لطفي

رسائل الصعيد

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