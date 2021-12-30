الاستغفار أبرزها..رجال دين يوضحون أفضل أدعية صلاة التهجد

قيام الليل عبادة عظيمة، لا يعرف فضلها كثيرون، لها خصوصية، ومنزلة كبيرة، يتنزل الله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فيقول هل من داع فاستجيب له؟ وهل من مستغفر فاغفر له؟ وهل من سائل فأعطيه؟، فهو لقاء من الله، وبطاقة دعوة من العزيز الجبار لمن أراده أن يقوم الليل، فهم أهل الله خاصته من الذين يقومون لصلاة التهجد.

يتساءل كثيرون يؤدون صلاة التهجد، عبر وسائل التواصل الحديثة، وداخل مجموعات الفتاوى عن أفضل الأعمال التي يمكن أن يفعلها المسلم قبل صلاة الفجر.

أفضل الأعمال عند الاستيقاظ قبل الفجر

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية، إن لكل وقتٍ عطاؤه ، وهذا وقت عطاء المستغفرين، يقول رب العالمين في صفات المتقين: (وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) ووقت السحر: هو ما قبل الفجر، أستغفر الله العظيم .أستغفر الله العظيم . أستغفر الله العظيم.

من جانبه، قال الشيخ محمد أبو بكر، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، إن قيام الليل له فضل كبير ومكانة عظيمة، وأن الدعاء مستجاب في هذا الوقت، حتى لو صليت ركعتين لله وفرغت قلبك وجوارجك خاشعة لله في هذا الوقت، وتقبل على الله وتدعو بما تشاء، كما تستغفر الله أيها المسلم.

وأضاف في رده على سؤال ورد إليه خلال برنامج" اسأل مع دعاء" المذاع على قناة الحياة الحمراء يقول: ما أفضل الأعمال في قيام الليل وسر استجابة الدعاء؟ أن تصلى أيها المسلم الركعتين بتأني وتدعو بما تشاء، وتسغفر الله، وتحمده وتسبحه، فالتسبيح والدعاء والاتسغفار والصلاة على النبي أحب الأعمال إلى الله وقت قيام الليل.

كيفية الاستيقاظ لصلاة الفجر

من جانبه، وضع الدكتور محمد الميسر، أحد علماء الأزهر، روشتة لمن أراد أن يستيقظ لصلاة الفجر، في فيديو متداول، قائًلا:" هناك عدد من الطرق الحديثة للقيام لصلاة الفجر، منها: ضبط المنبه، أو يساعده أحد للصلاة، ومن يحب الصلاة فسوف يعينه الله على القيام بها فعليه استحضار النية، وقراءة أذكار النوم، والنوم على وضوء، ومن كان عنده رغبة صادق للصلاة فسوف يوقظه الله.