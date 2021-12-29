الحبس سنة لسيدة بتهمة الجمع بين زوجين في عابدين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأربعاء، بمعاقبة ربة منزل بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ؛ لاتهامها بتزوير عقد زواج شرعي والجمع بين زوجين.

تعود أحداث الواقعة بتلقي قسم شرطة عابدين بلاغًا من محامي قال فيه إنه تزوج عرفيًا من سيدة في شهر أكتوبر من عام 2020، وحدث بينهما خلافات، وعلى إثرها، تركت زوجته المنزل واختفت، ثم اكتشف أنها عادت لطليقها وتزوجت.

وتم القبض على المتهمة التي اعترفت بأنها عادت لطليقها إلا أن زوجها الأول طلقها شفويًا، بينما قال طليقها إن زوجته لم تخبره بزواجها من أحد أمام المأذون.