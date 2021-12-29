الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 6 أطنان لحوم وأسماك فاسدة في مخازن عشوائية ببورسعيد

لحوم
لحوم

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من مداهمة مصانع ومتاجر بدون ترخيص تنتج مستلزمات الإنتاج الزراعي المغشوشة في محافظة بورسعيد.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومتاجر ومخازن بدون ترخيص فى مجال إنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعى المغشوشة بنطاق مديرية أمن بورسعيد.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط مصنع، 4 مخازن عشوائية بدون ترخيص ، كما تم ضبط المديرين المسؤولين عنهم، وقد بلغ إجمالى المضبوطات «50 طن أعلاف حيوانية وداجنة مجهولة المصدر وبدون ترخيص، 10 طن منتج نهائى لملح الطعام ، 6,5 طن مواد غذائية عبارة عن "أسماك، لحوم" منتهية الصلاحية ومُعدة للتدوال».

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية دون ترخيص الإنتاج الزراعي محافظة بورسعيد قطاع الأمن العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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