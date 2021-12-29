الأربعاء 29 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السبت.. الفصل في حالات التهرب من دفع الضريبة على المبيعات

المستشار سعيد مرعى
المستشار سعيد مرعى

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، السبت المقبل، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون ضريبة المبيعات، فيما تضمنه من تحديد الحالات التى يعد فيها الممول بمصلحة الضرائب، متهربا من سداد الضريبة على المبيعات. 

وأقيمت الدعوى رقم 42 لسنة 29 دستورية، وتطالب بالطعن على نص المادة 5 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 44 بقانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات.

وتنص المادة (5): يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون كما تنص مادة(44): يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي:

المتهربون من الضرائب 

1-عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة.

2-بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة.

3-خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.

4-استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق.

5-تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها.

6-تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار.

7-ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10%.

8-عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة.

9-عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية.

سداد الضريبة على المبيعات صلحة الضرائب عدم دستورية ضريبة المبيعات المحكمة الدستورية العليا

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

زلزال بقوة 5.9 يهز القاهرة والمحافظات

بيان ناري من «شيكابالا» عقب التلاعب في عقده: «نادم على ثقتي فيمن خان الأمانة»

تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 29-12-2021

مزق جسده بـ«مطواة».. التحقيق مع المتهم بقتل شاب فى دار السلام

هاني محمود: الإنجازات بالصعيد في عهد السيسي لم نراها من قبل

مفاجآت فى واقعة ضبط مصنع جبن يُصنعها من مواد البناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

حين ترى مصر من الخارج

سعيد المصرى

الانتحار ليس له سبب واحد والمنتحر «هش» نفسيًا

إبراهيم داود

لا تنظر إلى أعلى

د-على-أبو-الخير

سلام على ابن الإنسان في يوم مولده

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

أحمد سعد زايد

عيد الميلاد السعيد والظاهرة الدينية

منى رجب

مسئوليتنا كمواطنين لحياة أفضل مع سنة ٢٠٢٢

حسين دعسة

وفي الجولة الثامنة.. غضب

صور

قرعة البطولة الإفريقية

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يُمرر قوانين تسمح لجيش الاحتلال بقمع الأسرى الفلسطينيين

إعلام عبرى: المغرب يتفاوض مع إسرائيل لشراء منظومة دفاع جوى

استقالة ضابط إسرائيلى بسبب إهدار فرص تبادل الأسرى مع حماس