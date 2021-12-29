الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أكاديمية الشرطة تفتح أبوابها للطلاب الجدد فى بداية العام الدراسى

كلية الشرطة
كلية الشرطة

استقبلت أكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، الطلاب الجدد المقبولين من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها، وخريجي وخريجات الكليات المختلفة، وحملة شهادة الليسانس في الحقوق من الذكور والإناث، بكلية الشرطة للعام الدراسى الحالى 2021-2022.

وانتظم الطلاب للدراسة داخل كلية الشرطة، في رسالة توضح عزمهم على تحمل المسئولية وحمل رسالة الأمن والأمان في ربوع وطنهم الغالي.

ولعظم المسئولية الوطنية لجهاز الشرطة تجاه أمن الوطن والمواطنين، فقد تم اختيار هؤلاء الطلاب وفقًا لمعايير محددة بهدف انتقاء أفضل العناصر القادرة على الوفاء بتلك المهام، تمهيدًا لإعداد جيل جديد قادر على تحمل المسئولية الأمنية.

وكان في استقبالهم قيادات أكاديمية الشرطة، وقد استعدت الأكاديمية لهذا الاستقبال بوضع لافتات الترحيب، كما عزفت موسيقات الشرطة المقطوعات الوطنية احتفاءً بالطلبة الجدد.

وأكد أهالي الطلبة الجدد عن فخرهم واعتزازهم بانضمام أبنائهم إلى أكاديمية الشرطة ليواصلوا ملحمة العطاء والتضحية والفداء تحقيقًا لأمن وأمان وازدهار مصر الغالية وخدمة شعبها العظيم.

أكاديمية الشرطة الحاصلين الثانوية العامة الأزهرية خريجات الكليات المختلفة كلية الشرطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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