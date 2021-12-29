الصين: الوضع في مضيق «تايوان» سيصبح أكثر خطورة العام المقبل

أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، أن الوضع في مضيق تايوان، سيصبح أكثر خطورة وتعقيدًا العام المقبل.

وقال مسؤول صيني، إن بلاده تعتزم اتخاذ إجراءات صارمة إذا اتجهت تايوان للاستقلال بمساعدة أجنبية.

وحذر مسؤول صيني، من أن بكين ستتخذ «إجراءات صارمة» إذا تحركت تايوان نحو الاستقلال، لافتًا إلى أن العام المقبل قد يشهد زيادة في التدخل الخارجي وفي الأعمال الاستفزازية من جانب تايوان.

وتعتبر الصين تايوان جزءًا لا يتجزأ من أراضيها وكثفت خلال العامين الماضيين الضغوط العسكرية والديبلوماسية لتأكيد مطالبها بالسيادة على الجزيرة مما أثار الغضب في تايبه والقلق في واشنطن.

وقال ما شياو قوانج، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان، في إفادة صحفية، إن الصين مستعدة لبذل كل الجهود لإعادة التوحيد مع تايوان بشكل سلمي لكنها ستتحرك إذا تم تجاوز أي خطوط حمراء فيما يتعلق باستقلال الجزيرة.

وأضاف «إذا أقدمت القوى الانفصالية في تايوان الساعية إلى الاستقلال على عمل استفزازي أو لجأت إلى القوة أو حتى تجاوزت أي خط أحمر فسنضطر لاتخاذ إجراءات صارمة».

وأصبحت تايوان سببا رئيسيا في العلاقات المتوترة بين الصين والولايات المتحدة أكبر داعم دولي ومورد للأسلحة للجزيرة على الرغم من عدم وجود علاقات ديبلوماسية رسمية بينهما.

ولفت إلى أن الأشهر المقبلة قد تشهد زيادة في حدة استفزازات القوى المؤيدة للاستقلال، وكذلك في «التدخل الخارجي»، متابعًا «سيصبح الوضع في مضيق تايوان أكثر تعقيدًا وخطورة في العام المقبل».