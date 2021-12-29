اليوم.. «خطة النواب» تُناقش شكاوى مستخلصي الجمارك من منظومة «نافذة»

تواصل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، اجتماعاتها النوعية، اليوم، الأربعاء، بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن شكاوى مستخلصي الجمارك من منظومة “نافذة” التي طبقتها مصلحة الجمارك، ونظام التسجيل المسبق للشحنات.

وتعد منظومة «نافذة»، بمثابة قاعدة بيانات واحدة تسمح بتقديم تقارير لحظية عن البضائع للجهات المعنية، قبل استيرادها ودخولها لأرض الوطن، وهي عبارة عن بوابة إلكترونية www.nafeza.gov.eg تسمح بتقديم البيانات والمستندات مرة واحدة، دون تكرار ويتم تداولها بين أطراف المنظومة ومعالجتها في أسرع وقت وبأقل تكلفة.

وكانت أجلت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، استكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة، وذلك انتظارا لرد وزارة المالية علي بعض التساؤلات والاستفسارات المطروحة من قبل أعضائها وعلى رأسها الطبيعية القانونية والشكل القانوني للشركة ودراسة المركز المالي وقوائم الدخل الخاصة بالشركة للتعرف على مدى قدرة الشركة ماليًا.