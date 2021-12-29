مع استمرار موجة البرد.. نصائح هامة لتفادي مشكلات الطقس المتقلب

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار الانخفاض في درجات الحرارة الأيام القادمة، وتصل ذروتها اليوم الخميس وغد الجمعة، كما أنه من المتوقع سقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على المناطق الساحلية مثل شمال الدلتا والإسكندرية.

وفي السطور التالية، نستعرض قواعد السلامة والآمان، وفقًا للموقع الرسمي لمستشفى «elcaminohealth» بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

القيادة في الطقس المتقلب

- تساهم القيادة في طقس متقلب وممطر إلى حدوث ما يقرب من 1.2 مليون حادث سنويًا، لهذا عليك إعداد سيارتك مسبقًا قبل حدوث عاصفة ممطرة عن طريق التأكد من أن مساحات الزجاج الأمامية في حالة عمل جيدة.

- قم بتشغيل المصابيح الأمامية الخاصة بك، فإن المطر يعيق الرؤية، فمن خلال تشغيلك المصابيح الأمامية، يمكن بذلك أن يرى السائقون الآخرون سيارتك.

- قم بإيقاف تشغيل التحكم في السرعة، عندما تكون الطرق ملساء، فإن مثبت السرعة يضعف قدرتك على ضبط السرعة، فيجب أن تكون متحكمًا بشكل كامل في سيارتك عند هطول المطر.

- أبطئ لتجنب الانزلاق المائي، بسرعات منخفضة تصل إلى 35 ميلاً في الساعة، يمكن أن تفقد الإطارات ملامستها للطريق أثناء عاصفة ممطرة.

- إذا بدأت في الانزلاق، فتجنب الفرملة الشديدة أو المنعطفات، والتي يمكن أن تساهم أيضًا في الانزلاق المائي، حاول أن تظل هادئًا واستمر في النظر والقيادة في الاتجاه الذي تريد أن تسير فيه السيارة.

العناية بالمنزل أثناء المطر

القليل من التحضير يقطع شوطًا طويلاً للعناية بمنزلك أثناء هطول الأمطار الغزيرة، وفيما يلي بعض النصائح للحفاظ على منزلك آمنًا وجافًا:

- قم بفحص السقف والمزاريب لضمان الحالة الجيدة قبل هطول الأمطار، وقم بإزالة الأوراق أو الحطام من المزاريب على مدار العام الماضي.

- افحص داخل المنزل للتأكد من عدم وجود علامات على تسرب المياه العفنة.

- افحص الأبواب والنوافذ للتأكد من إحكام إغلاقها.

- تقليم الأغصان الميتة من الأشجار في حديقتك، والتي يمكن أن تسقط على منزلك أو حوله أثناء العاصفة.

البقاء في أمان أثناء الطقس المتقلب

- يعد الاستعداد للطوارئ أفضل طريقة للحفاظ على سلامتك أنت وعائلتك أثناء الطقس المتقلب، لذا فعليك الاستماع إلى محطات الطقس المحلية أثناء العواصف لتحذيرات الفيضانات المحتملة.

- قم بتجميع إمدادات الطوارئ من الطعام والماء والضروريات الأخرى للحصول على قائمة بالامدادات المقترحة في متناول اليد أثناء الطقس المتقلب.