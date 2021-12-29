«دور الجامعة فى مكافحة كورونا» ندوة علمية بكلية الطب جامعة الوادى الجديد

تنظم كلية الطب بجامعة الوادى الجديد أول يناير ندوة علمية هي الأولى من نوعها بكلية الطب الجديدة وذلك لمكافحة فيروس كورونا المستجد تحت عنوان "دور الجامعة فى مكافحة فيروس كورونا".

صرح بذلك الدكتور حسن عبد اللطيف المشرف على كلية الطب بالجامعة، إن الندوة سيحاضر فيها الدكتور عاطف فاروق القرن أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة أسيوط.

وأضاف ان الندوة تأتى فى إطار دور الجامعة فى خدمة المجتمع، مؤكدا أنها تتناول دور الجامعة فى منع إنتشار الفيروس والإجراءات الخاصة بمكافحة العدوى والجديد فى بروتوكولات الوقاية والعلاج.

كما نظمت كلية الطب البيطرى بجامعة الوادى الجديد ورشة العمل الاولى بعنوان "اساسيات انشاء وإدارة معامل التحاليل الطبية والبيطرية" برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد واشراف الدكتور حسن ابو العلا نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور وليد سنوسى على عميد كليه الطب البيطرى.

صرح بذلك الدكتور وليد سنوسى عميد كلية الطب البيطرى بالوادى الجديد، أن ورشه العمل استهدفت طلاب السنوات النهائيه بالكليه وخريجى كليات العلوم والزراعه والطب البيطرى والصيدلة.

ومن جانبه اكد الدكتور محمود شاهين وكيل كلية الطب البيطرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان الورشة تهدف الى تعريف طلاب البكالوريوس بمجال العمل فى قطاع التحاليل الطبيه والتعريف بالتحاليل الطبيه والبيطريه وتعريف المنتسبين الجدد بمجال التحاليل الطبيه وثقل مهارات طلاب الدرسات العليا بكلية الطب البيطرى بجامعة الوادى الجديد.

وشاركت جامعة الوادي الجديد بوفد من أعضاء هيئة التدريس الجامعة فى دورة للجامعات والمعاهد العليا المصرية وذلك بمعهد إعداد القادة بحلوان تحت عنوان "الخطةالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد".

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد ان الدورة تضمنت مجموعة من اللقاءات والمحاضرات المتعلقة بموضوعات الحوكمة ومكافحة الفساد، والأمن القومى المصرى، والعلوم الإدارية وتقنيات المعلومات لمكافحة الفساد، وسياسات التحول الرقمى بمؤسسات التعليم العالى.

وأضاف طنطاوى أن مشاركة الجامعة يهدف إلى رفع قدرات المشاركين وتنمية مهاراتهم فى المجالات المتنوعة، بما يدعم الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.