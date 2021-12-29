5 مصابين بتصادم ميكروباص وملاكي في بني سويف

تباشر النيابة العامة في بني سويف التحقيق في واقعة إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي بطريق بني سويف- الفيوم الجديد أمام مدخل قرية الحمام التابعة لمركز ناصر.

وطلبت النيابة التحريات الأمنية والفنية حول الحادث لتحديد المتسبب فيه، والاستماع لأقوال المصابين، كما قررت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

وعن التفاصيل، وقع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي بطريق بني سويف - الفيوم الجديد أمام مدخل قرية الحمام التابعة لمركز ناصر ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وعلى الفور انتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم هدى راضي صادق 27 سنة، ويوسف غالي سلامة ببا 40 سنة، وعبدالرحمن محمد محمد 24 سنة، وعماد صابر عبدالغني 25 سنة، وجميعهم مصابون بجروح وكدمات، وعبدالحليم عبدالكريم فرحات 47 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليمنى.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.