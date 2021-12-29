اليوم.. رئيس اتحاد العمال يعقد مؤتمرًا صحفيًا

يعقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، جبالي المراغي، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد، وذلك لعرض بعض القضايا العمالية.

وقال "المراغي"، في تصريحات له، إنه سيعرض خلال المؤتمر، رؤية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والخاصة بمجموعة من الملفات والقضايا التي تخص ملف العمل والعمال، والتي تتمثل في 7 نقاط رئيسية هي:

1- التشريعات التي يجري مناقشتها خلال هذه الأيام في البرلمان ومنها قانون العمل الجديد.

2- الاستعدادات الجارية للانتخابات العمالية المقبلة.

3- دور العمال في مساندة الدولة المصرية في معركة التنمية، وفي مواجهة كافة التحديات وعلى رأسها تحدي "كورونا".

4- عرض موقف الاتحاد من القرارات الأخيرة بشأن المجلس القومي للأجور وانعكاسها على العمال خاصة في القطاع الخاص.

5- الموقف من المشروعات العملاقة التي يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة محافظات مصر، ودورها في عملية التنمية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

6- دور عمال مصر في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

7- دور اتحاد العمال المصري داخل الاتحادات والمنظمات الدولية العربية والإفريقية والدولية.

وكان مركز معلومات وإعلام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أصدر دراسة بعنوان "العمالة المصرية في ليبيا بين تحديات الماضي.. وآفاق المستقبل"، كشف خلالها عن أن إطلاق وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزير العمل والتأهيل الليبي المهندس علي العابد الرضا، لمنظومة الربط الإلكتروني بين البلدين والخاصة بتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين للمشاركة في إعادة إعمار دولة ليبيا، ومشاريع عودة الحياة والعلاقات لطبيعتها، جاءت بعد ما يقرب من 10 سنوات عجاف، شهدت توترًا بين البلدين، فيما يخص ملف العمل والعمال.

وأوضح عبد الوهاب خضر، مدير مركز معلومات وإعلام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن أن هدف الدراسة توعوي لتفسير ما جرى الاتفاق عليه مؤخرا بين وزارتي عمل البلدين، وكذلك رصد تطور الأزمات، وانعكاسها على العمالة، وذلك نظرا لما تحظى به ليبيا من موقع جغرافي يعتبر أمن قومي لمصر ليس في مجال السياسة والاقتصاد والنواحي الأمنية فقط، بل أيضا فيما يخص العمال.