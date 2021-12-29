اليوم.. وصول جثمان المصري المتوفي بالسعودية

يصل صباح اليوم، جثمان الشاب أحمد عبد الحميد، ابن محافظة الفيوم المتوفي في السعودية، وذلك على الرحلة رقم 2650 لمصر للطيران التي أقلعت من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، برفقة أحد أقاربه ويدعى محمود مهدي حسين.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن وزير القوى العاملة محمد سعفان تلقى تقريرًا من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أنه طبقا لتوجيهاتكم تم نقل جثمان الشاب المصري أحمد عبدالحميد عبدالكريم عبدالحميد المتوفى إثر أزمة قلبية على نفقة الدولة، وبذلك بعد أن ناشد أقارب الشاب المتوفي بتدخل الوزارة لشحن الجثمان إلي مصر على نفقة الدولة.

ونوه الملحق العمالي، في التقرير، بأنه تم التحرك السريع من جانب السفير طارق المليجي القنصل العام بالرياض بتكفل الدولة شحن الجثمان إلي مصر.

وفي ذات السياق، قال عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية، إنه تم أداء صلاة الجنازة على الشاب المتوفى بمسجد المهيني بشمال الرياض أمس الثلاثاء بعد صلاة العصر، ثم توجه الجثمان إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض تمهيداً لإنهاء إجراءات شحن الجثمان .

وكشف رئيس اتحاد المصريين في السعودية، أن وزير القوى العاملة الوزير محمد سعفان تواصل هاتفيا مع أهل المتوفي المقيمين بالرياض، وقدم لهم العزاء لأبناء الجالية الحاضرين صلاة الجنازة. وقال لهم:"شوفوا عايزين أيه واحنا تحت أمركم".