فرص عمل للمصريين بالمجال الطبي في ليبيا.. وهذا آخر موعد للتقديم

ينتهي بعد غد الجمعة قبول طلبات المتقدمين على 58 فرصة عمل تضم 16 مهنة بالمجال الطبي للعمل بليبيا.

ويمكن للراغبين للعمل على هذه المهن سرعة تسجيل بياناتهم لهذه الفرص، وذلك بالدخول على موقع وزارة القوى العاملة، ثم اختيار فرص عمل بالخارج أو الدخول على اللينك التالى: https://mom.manpower.gov.eg/extemp/extjob

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن هذا هو أول طلب استقدام العمالة المصرية للعمل بدولة ليبيا الشقيقة، بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة في مصر، ووزارة العمل والتأهيل في ليبيا.

وكشف وزير القوى العاملة عن المهن المطلوبة هي، أخصائي عظام، جراحة عظام، واثنين أخصائي أشعة تشخيصية، واثنين أخصائي عيون، واثنين أخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، و4 طبيب اختصاصي إسعاف وطوارئ، و4 أخصائي جراحة عامة، و4 أخصائي طب أطفال، و4 أخصائية نساء وتوليد (إناث فقط)، و4 أخصائي باطنة، و4 طبيب اختصاصي-عناية حثيثة(دكتوراه في التخدير والعناية المركزة)، و4 أخصائي تخدير وإنعاش، و6 ممرضات نساء وتوليد، و8 أخصائي تمريض عناية حثيثة (بكالوريوس صيدلة الإجازة العالية في العلوم الصيدلية والكيمياء، ودبلوم مدرسة الصيدلة العليا)، و 6 أخصائي تمريض عام (بكالوريوس تمريض) وأثنين ممرض اختصاصي- تعقيم.

وأوضح وزير القوى العاملة، أنه يشترط للتقديم على هذه الوظائف أن يكون لدى المتقدم خبرة من 5 إلى 15 سنة، والسن من 40 إلى 60 سنة ما عدا وظيفة أخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة يشترط أن يكون عمر المتقدم من 37 إلى 55 سنة.

وكان وزير القوى العاملة، ووزير العمل والتأهيل الليبي المهندس علي العابد الرضا، قد أطلقها منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين والخاصة بتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين للمشاركة في إعادة إعمار دولة ليبيا الشقيقة ومشاريع عودة الحياة لطبيعتها.