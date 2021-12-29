الأربعاء 29 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فرص عمل للمصريين بالمجال الطبي في ليبيا.. وهذا آخر موعد للتقديم

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

ينتهي بعد غد الجمعة قبول طلبات المتقدمين على 58 فرصة عمل تضم 16 مهنة بالمجال الطبي للعمل بليبيا.

ويمكن للراغبين للعمل على هذه المهن سرعة تسجيل بياناتهم لهذه الفرص، وذلك بالدخول على موقع وزارة القوى العاملة، ثم اختيار فرص عمل بالخارج أو الدخول على اللينك التالى: https://mom.manpower.gov.eg/extemp/extjob 

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن هذا هو أول طلب استقدام العمالة المصرية للعمل بدولة ليبيا الشقيقة، بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة في مصر، ووزارة العمل والتأهيل في ليبيا.

وكشف وزير القوى العاملة عن المهن المطلوبة هي، أخصائي عظام، جراحة عظام، واثنين أخصائي أشعة تشخيصية، واثنين أخصائي عيون،  واثنين أخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، و4 طبيب اختصاصي إسعاف وطوارئ، و4 أخصائي جراحة عامة، و4 أخصائي طب أطفال، و4 أخصائية نساء وتوليد (إناث فقط)، و4 أخصائي باطنة، و4 طبيب اختصاصي-عناية حثيثة(دكتوراه في التخدير والعناية المركزة)، و4 أخصائي تخدير وإنعاش، و6 ممرضات نساء وتوليد، و8 أخصائي تمريض عناية حثيثة (بكالوريوس صيدلة الإجازة العالية في العلوم الصيدلية والكيمياء، ودبلوم مدرسة الصيدلة العليا)، و 6 أخصائي تمريض عام (بكالوريوس تمريض) وأثنين ممرض اختصاصي- تعقيم.

وأوضح وزير القوى العاملة، أنه يشترط للتقديم على هذه الوظائف أن يكون لدى المتقدم خبرة من 5 إلى 15 سنة، والسن من 40 إلى 60  سنة ما عدا وظيفة  أخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة يشترط أن يكون عمر المتقدم من  37 إلى 55 سنة.

وكان وزير القوى العاملة، ووزير العمل والتأهيل الليبي المهندس علي العابد الرضا، قد أطلقها منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين والخاصة بتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين للمشاركة في إعادة إعمار دولة ليبيا الشقيقة ومشاريع عودة الحياة لطبيعتها.

موقع وزارة القوى العاملة فرص عمل بالخارج وزير القوى العاملة محمد سعفان منظومة الربط الإلكتروني وزارة العمل والتأهيل في ليبيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

زلزال بقوة 5.9 يهز القاهرة والمحافظات

بيان ناري من «شيكابالا» عقب التلاعب في عقده: «نادم على ثقتي فيمن خان الأمانة»

مفاجآت فى واقعة ضبط مصنع جبن يُصنعها من مواد البناء

رواد السوشيال ميديا عن "زلزال مصر": ربنا يستر

«تجارية الإسماعيلية» تنهي استعداداتها لافتتاح معرض رأس السنة لسيدات الأعمال

رعاية المصريين في الخارج والحفاظ على مصالحهم.. جهود «الخارجية» في 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سعيد المصرى

الانتحار ليس له سبب واحد والمنتحر «هش» نفسيًا

إبراهيم داود

لا تنظر إلى أعلى

د-على-أبو-الخير

سلام على ابن الإنسان في يوم مولده

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

أحمد سعد زايد

عيد الميلاد السعيد والظاهرة الدينية

منى رجب

مسئوليتنا كمواطنين لحياة أفضل مع سنة ٢٠٢٢

حسين دعسة

وفي الجولة الثامنة.. غضب

القس. رفعت فكرى

عام جديد وبداية جديدة!

صور

قرعة البطولة الإفريقية

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

إعلام عبرى: المغرب يتفاوض مع إسرائيل لشراء منظومة دفاع جوى

استقالة ضابط إسرائيلى بسبب إهدار فرص تبادل الأسرى مع حماس

جانتس يخاطب دول الشرق الأوسط فى أعقاب الضربة على سوريا