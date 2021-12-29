الأربعاء 29 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نقابة ألمانية: الشرطة تواجه ضغوطا نفسية جراء تصديها للاحتجاجات ضد كورونا

احتجاجات كورونا
احتجاجات كورونا

أعربت نقابة الشرطة الألمانية عن خشيتها من تعرض عناصر الشرطة لأضرار نفسية جراء انتشارهم المتكرر للتصدي للاحتجاجات ضد تدابير فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).
 

وقال رئيس النقابة أوليفر ماتشوف في تصريحات إعلامية نشرت اليوم الأربعاء "إن الاحتجاجات العديدة ضد فيروس كورونا تضع ضغطا كبيرا على قواتنا".
 

وتتنقل الشرطة من عملية نشر إلى أخرى، وغالبا يتم ذلك حتى لوكانت المهمة في ولاية مجاورة.
 

وقال مالتشو إنه نظرا لأن مسيرات الاحتجاج تصاحبها مواجهات عنيفة بشكل متزايد وبمستويات شديدة العدوانية ضد عناصر الشرطة، فإن عمليات الانتشار تكون مرهقة للغاية.
 

وأضاف: "إن القادة يعملون بجد للحد من الضغط على موظفيهم لكن الأمر يزداد صعوبة ".
 

و صرح مالتشو بالفعل في مقابلة أجريت معه قبل يوم واحد بأن المظاهرات المتكررة تتسبب في إهمال الشرطة لأعمال أخرى كمراقبة حركة المرور، على سبيل المثال.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

و تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

و يتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

و تتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.

شرطة احتجاجات نقابة ألم الشر نفسي فيروس كورونا شرط تواجه فيروس كورون كورونا فيروس كورو يروس كورونا روس كورونا فيروس

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

بيان ناري من «شيكابالا» عقب التلاعب في عقده: «نادم على ثقتي فيمن خان الأمانة»

مفاجآت فى واقعة ضبط مصنع جبن يُصنعها من مواد البناء

نسرين طافش فى إطلالة شتوية بالروب واللحاف (صور)

«ليه اتكرمتى فى 2021 كتير؟».. إجابة صادمة من إلهام شاهين

إصابات كورونا بالولايات المتحدة تتجاوز 441 ألف حالة فى اليوم الواحد

تفاصيل الجوائز المالية لأصحاب المراكز الأولى فى كأس الرابطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سعيد المصرى

الانتحار ليس له سبب واحد والمنتحر «هش» نفسيًا

إبراهيم داود

لا تنظر إلى أعلى

د-على-أبو-الخير

سلام على ابن الإنسان في يوم مولده

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

أحمد سعد زايد

عيد الميلاد السعيد والظاهرة الدينية

منى رجب

مسئوليتنا كمواطنين لحياة أفضل مع سنة ٢٠٢٢

حسين دعسة

وفي الجولة الثامنة.. غضب

القس. رفعت فكرى

عام جديد وبداية جديدة!

صور

قرعة البطولة الإفريقية

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

إعلام عبرى: المغرب يتفاوض مع إسرائيل لشراء منظومة دفاع جوى

استقالة ضابط إسرائيلى بسبب إهدار فرص تبادل الأسرى مع حماس

جانتس يخاطب دول الشرق الأوسط فى أعقاب الضربة على سوريا