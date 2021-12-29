نقابة ألمانية: الشرطة تواجه ضغوطا نفسية جراء تصديها للاحتجاجات ضد كورونا

أعربت نقابة الشرطة الألمانية عن خشيتها من تعرض عناصر الشرطة لأضرار نفسية جراء انتشارهم المتكرر للتصدي للاحتجاجات ضد تدابير فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).



وقال رئيس النقابة أوليفر ماتشوف في تصريحات إعلامية نشرت اليوم الأربعاء "إن الاحتجاجات العديدة ضد فيروس كورونا تضع ضغطا كبيرا على قواتنا".



وتتنقل الشرطة من عملية نشر إلى أخرى، وغالبا يتم ذلك حتى لوكانت المهمة في ولاية مجاورة.



وقال مالتشو إنه نظرا لأن مسيرات الاحتجاج تصاحبها مواجهات عنيفة بشكل متزايد وبمستويات شديدة العدوانية ضد عناصر الشرطة، فإن عمليات الانتشار تكون مرهقة للغاية.



وأضاف: "إن القادة يعملون بجد للحد من الضغط على موظفيهم لكن الأمر يزداد صعوبة ".



و صرح مالتشو بالفعل في مقابلة أجريت معه قبل يوم واحد بأن المظاهرات المتكررة تتسبب في إهمال الشرطة لأعمال أخرى كمراقبة حركة المرور، على سبيل المثال.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

و تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

و يتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

و تتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.