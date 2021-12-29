الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا تسمح برسو سفينة أنقذت 558 مهاجرا

إيطاليا تسمح برسو سفينة أنقذت 558 مهاجرا جنوبى البلاد

هجرة
هجرة

سمحت إيطاليا لسفينة تابعة لمنظمة إغاثة تحمل مئات المهاجرين الذين تم إنقاذهم في عرض البحر، بالرسو في ميناء أوغوستا في جزيرة صقلية جنوبي البلاد.

 

وقالت منظمة "أطباء بلا حدود" التي تدير السفينة "جيو بارنتس" إنها نقلت على متنها 558 شخصا، معظمهم من الأفارقة، في ثماني عمليات منفصلة قبالة الساحل الليبي في آخر 11 يوما.

 

وأشارت إلى أنه من بين هؤلاء 174 قاصرا وامرأة حبلى في شهرها الثامن.

 

كما تبحث سفينة الإغاثة الألمانية "سي ووتش 3" عن ميناء لإنزال 440 مهاجرا، أنقذتهم خلال الأيام الماضية في البحر المتوسط​​، منهم نساء وأطفال صغار.

 

وكتبت "سي ووتش" على "تويتر" إن "الطقس يتدهور... لكل فرد الحق في النزول من السفينة الآن".

 

وشهدت إيطاليا ارتفاعا كبيرا في عدد المهاجرين القادمين إليها عبر البحر خلال الشهور الماضية، وتبذل حكومتها جهودا حثيثة من أجل التوصل إلى اتفاق مع شركاء الاتحاد الأوروبي حول كيفية التعامل مع هذا التدفق.

 

ووصل 66482 مهاجرا إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام، مقابل 34134 في نفس الفترة من عام 2020.

ايطالي إيطاليا سفينة أجر مهاجرا أنقذت يطاليا

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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