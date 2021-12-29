«إنيجرى كابيتال باور»: مصر سجلت أهم اكتشافات النفط فى أفريقيا 2021

اعتبرت شركة “إنيجري كابيتال باور”، منصة الاستثمار الرائدة في القارة الأفريقية لقطاع الطاقة، اكتشافات النفط والغاز الجديدة في منطقتي امتياز مليحة وجنوب غربي مليحة في الصحراء الغربية، من أهم اكتشافات الغاز والنفط في أفريقيا التي تمت في عام 2021.

وقالت المنصة الأفريقية: لقد اكتشفت شركة إيني الإيطالية، اكتشافات النفط والغاز في منطقة الصحراء الغربية بمصر، مؤكدة أن لديها احتياطيات محتملة قدرها 50 مليون برميل من المكافئ النفطي.

وتشمل الاكتشافات احتياطيات النفط والغاز والمكثفات، مع اختبار الآبار الأولي الذي يشير إلى قدرة إنتاج نفط مستقرة تصل إلى 2500 برميل في اليوم.

ووفقا للمنصة الأفريقية، فإن النفط والغاز هما شريان الحياة للدول الصناعية، ومن المصادر القيمة للطاقة التي تدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتضمن أمن الطاقة.

كما يعمل النفط والغاز كأساس للطاقة والتنمية الاقتصادية في العالم، وله القدرة على القضاء على فقر الطاقة مع مساعدة الدول النامية في تبنيها للطاقة المتجددة.

وتعمل أفريقيا، التي تم وضعها في عالم للتنقيب عن الهيدروكربونات، على تسريع أنشطة التنقيب عن النفط والغاز من خلال الاكتشافات المهمة التي تحققت خلال العام الماضي، مما يمثل بداية عقد واعد للقارة.

اكتشافات مليحة

تضم اكتشافات بترول وغاز ومتكثفات في عقد تنمية مليحة واكتشاف بترولي في منطقة امتياز جنوب مليحة، وتم تحقيق الاكتشافات في امتياز تنمية مليحة من خلال بئرى ياسمين W-1X وMWD-21، اللتين تم حفرهما على التوالي في منطقة آمان جنوب العميقة بالقرب من حقل غرب مليحة العميق.

ويقع بئر «ياسمين W-1X» على مسافة 5 كيلومترات غرب حقل ياسمين، وأسفرت اختبارات الإنتاج عن معدل إنتاج 2000 برميل يومي من الخام الخفيف و7 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز المصاحب.

كما أسفر البئر «MWD-21» الذى تم ربطه بالفعل على الإنتاج، عن معدل إنتاج مستقر يبلغ 2500 برميل يوميًا.