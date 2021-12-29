واصل سعر اليورو، اليوم الأربعاء الموافق 29 /12 /2021، ارتفاعه عن مستوياته السابقة أمام الجنية المصري لدى جميع البنوك المصرية للشراء، بينما سجل تراجع طفيف لأسعار البيع، وسط استقرار أسعار معظم العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية منذ بداية الأسبوع الجاري.

سعر اليورو اليوم الأربعاء 29-12-2021



وتراوح متوسط سعر اليورو بين 17.70 جنيه و 17.74 جنيه للشراء وبين 17.83 لـ 17.85 جنيه للبيع، إذا احتفظ بنك الاسكندرية بأقل سعر شراء لليورو رغم ارتفاعه من 17.677 جنيه لـ 17.701 جنيه، بينما تراجع من 17.862 جنيه لـ 17.858 جنيه للبيع، وارتفع سعر الشراء لدى البنك التجاري الدولي من 17.7021 جنيه لـ 17.7256 جنيه للشراء، وتراجع من 17.8624 جنيه لـ 17.8577 جنيه للبيع .

وارتفع سعر الشراء لدى البنك المركزي المصري من 17.7099 جنيه لـ 17.7459 جنيه، و من 17.8214 جنيه لـ 17.8577 جنيه للبيع، كما ارتفع سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر للشراء من 17.6795 جنيه لـ 17.7029 جنيه، بينما تراجع من 17.8397 جنيه لـ 17.835 جنيه للبيع، وفيما يخص سعر اليورو "تحويل" ارتفع من 17.6794 جنيه لـ 17.7029 جنيه للشراء، في حين تراجع 17.8397 جنيه لـ 17.8349 جنيه للبيع.

بينما تراجع سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلي من 17.6795 جنيه لـ 17.6623 جنيه للشراء، ومن 17.8397 جنيه لـ 17.8381 جنيه للبيع، وتراجع سعر اليورو "تحويل" من 17.6795 جنيه لـ 17.6623 جنيه للشراء، ومن 17.8397 جنيه لـ 17.8381 جنيه للبيع.

يشار إلى أنه من المنتظر إعلان البنك المركزي الأوروبي تخفيض نظام الدعم الاقتصادي الذي أطلقه منذ ظهور انتشار فيروس كورونا، حيث تنتهي مشتريات السندات الطارئة في مارس المقبل، وسط مخاوف من تزايد معدلات إصابة ووفيات فيروس كورونا المستجد لاسيما مع ظهور متحور كورونا جديد "أوميكرون".