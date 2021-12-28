الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الدقهلية يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع المنطقة اللوجستية بطلخا (صور)

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء وفدًا من وزارة التموين والتجارة الداخلية والاستشاريين ممثلي شركة مراكز، القائمة على تنفيذ المنطقة اللوجستية الجديدة بمركز طلخا.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي لأعمال مشروعات المنطقة الجديدة بنطاق محافظة الدقهلية.

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وأكد محافظ الدقهلية على أن المنطقة تقام على مساحة 47 فدان باستثمارات تبلغ 2 مليار جنيه وتتيح 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويتم تنفيذها لتوفير الخدمات للمواطنين ودفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومى مضيفا ان المنطقة تضم مولات تجارية وأماكن ترفيهية ومناطق لاستقبال البضائع .

وأشاد محافظ الدقهلية جهود وزارة التموين وتعاونها مع المحافظة في كافة المجالات التي تستهدف تلبية مطالب واحتياجات مواطني الدقهلية من كافة السلع بالجودة والأسعار المناسبة. 

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وأشار محافظ الدقهلية أن المنطقة اللوجيستية تضم مخازن  ومطاعم ومحلات تجارية وأماكن ترفيهية ومجمع سينمات ومجمعات بنوك تجارية.

واستعرض محافظ الدقهلية خلال الاجتماع، التصميمات والرسومات الهندسية للمشروعات المقرر تنفيذها بالمنطقة المشار اليها وكذلك استعرض عن ما يتم من أعمال تمهيدية بأرض المشروع.

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وكلف محافظ الدقهلية رئيس الوحدة المحلية بمركز طلخا، بالتعاون مع الشركة القائمة علي التنفيذ وسرعة استخراج التراخيص اللازمة لمنشآت المشروع والتي تضم 14 مبني بموقع المشروع وعرض تقرير دوري بما يتم من اعمال حتي يتم الانتهاء من التنفيذ وفقا للبرامج الزمنية المقررة.

أيمن مختار الدقهلية الثلاثاء التموين شركة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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