تسليم ٣٠ مشروع صغير لشباب البشندى واللواء صبيح فى الوادى الجديد

قامت مديرية التضامن الإجتماعي بالتعاون مع جمعية الأورمان بتوزيع مشروعات صغيرة وقروض حسنة ل ٣٠ مستفيد بقريتي البشندي بمركز بلاط واللواء صبيح بالفرافرة، بتكلفة ٦٣٠ ألف جنيه بحضور جهاد متولي رئيس مركز بلاط ومحمد منير مدير عام التضامن الإجتماعي وحسام حسب النبي مدير فرع الجمعية بالمحافظة تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وقدم محافظ الوادي الجديد الشكر والتقدير لجمعية الأورمان لدورها البارز في دعم جهود المحافظة لمساعدة الحالات الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم وتمكينهم إقتصاديا وإتاحة فرص عمل تدر عائدا ماديا عليهم.

وفي سياق متصل صرح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بأن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية و المجتمعية المحلية " مشروعك " خلال شهر نوفمبر ٢٠٢١ بلغ ٩٧ مشروع مختلف النشاط بتكلفة ١٢ مليون جنيه، وفرت ٢٣٤ فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وأكد المحافظ على دعم كافة الشباب الراغب في تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتسهم في خلق أفاق جديدة للتنمية، من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.

ويبلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها من بداية مبادرة مشروعك حتى الان ٥٦٠١ مشروع، بقيمة ٣٩٢.٤ مليون جنيه بإجمالي ١١٣٢٥ فرصة عمل تنفيذاََ لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالتوسع في مشروعات الإكتفاء الذاتي من السلع الغذائية لتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية.

كما عقد محافظ الوادي الجديد، إجتماع لإطلاق مبادرة مكافحة سوسة النخيل بحضور النائب أحمد العقاطي عضو مجلس النواب والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة وأعضاء المعمل المركزي لبحوث النخيل.

ووجه المحافظ بتدريب طلاب وخريجي كليات الزراعة على علاج وفحص النخيل المصاب، وعقد دورات تدريبية بالمراكز حفاظاً على إنتاجية المحافظة من محصول التمور وزيادة أعداد النخيل.