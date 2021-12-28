الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفد جامعة الوادي الجديد يشارك فى دورة «الخطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد»

جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد

شاركت جامعة الوادي الجديد بوفد من أعضاء هيئة التدريس الجامعة فى دورة للجامعات والمعاهد العليا المصرية وذلك بمعهد إعداد القادة بحلوان تحت عنوان "الخطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد، الدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

وقال الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد إن الدورة تضمنت مجموعة من اللقاءات والمحاضرات المتعلقة بموضوعات الحوكمة ومكافحة الفساد، والأمن القومى المصرى، والعلوم الإدارية وتقنيات المعلومات لمكافحة الفساد، وسياسات التحول الرقمى بمؤسسات التعليم العالى.

وأضاف طنطاوى، أن مشاركة الجامعة تهدف إلى رفع قدرات المشاركين وتنمية مهاراتهم فى المجالات المتنوعة، بما يدعم الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

جامعة الوادي الجديد وفد من أعضاء هيئة التدريس دورة للجامعات والمعاهد العليا المصرية بمعهد إعداد القادة بحلوان الخطة الأستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الحوكمة وتقنيات المعلومات

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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