الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيف سيطر المصممون العرب على السجادة الحمراء في 2021؟

جينيفر لوبيز وبن
جينيفر لوبيز وبن أفليك

في حين أنه ربما كان هناك عدد أقل من أحداث السجادة الحمراء بسبب الوباء المستمر، عبر مهرجانات الأفلام وحتى حفلات الزفاف، ففي المهرجانات السينمائية رفيعة المستوى في فينيسيا وكان، توجه عدد لا يحصى من السيدات إلى المنطقة للعثور على مظهرهن المثالي، من كيت هدسون وجيسيكا تشاستين استعانوا برامي القاضي وإيلي صعب.

أظهر هذا ببساطة أن المشاهير بشكل متزايد، يتجهون نحو سحر الأنوثة العميقة التي تقدمها الأسماء العربية، فمع تراث غني من الأزياء الراقية وفساتين المناسبات، فإن المصممين في المنطقة على دراية جيدة بإبداع مظاهر غنية للمناسبات الخاصة، حتى تايلور سويفت ارتدت فستان منتجع 2022 من قبل الأتيليه اللبناني زهير مراد لظهورها في The Tonight Show بطولة جيمي فالون في نوفمبر.

جينيفر لوبيز أيضًا لم تخف إعجابها بالمصممين الإقليميين، حيث ظهرت في إطلالات زهير مراد وإيلي صعب وجورج حبيقة على مر السنين، في أدائها في Grammys في شهر أكتوبر، ارتدت بدلة للجسم مرصعة بالكريستال من تصميم زهير مراد ، مع لباس ضيق وأحذية تصل إلى الفخذين.

جينيفر لوبيز خلال مهرجان البندقية السينمائي الدولي الثامن والسبعين في 2 سبتمبر 2021،  عندما خرجت مع شريكها الجديد الممثل بن أفليك، لجأت إلى اللبناني جورج حبيقة من أجل فستانها في عباءة مجوفة بعمق، مزينة بالكريستال، ذات شكل مناسب مقطوعة على الساق، لم تكن أقل من مذهلة.

ارتدت جينيفر لوبيز فستانًا رائعًا من تصميم جورج حبيقة، مع خط رقبة منخفض من الكريستال لحضور العرض الأول لفيلم "The Last Duel" مع شريكها بن أفليك.

وفي مكان آخر في لحظة نادرة على السجادة الحمراء مع ابنتها زهرة، تحولت أنجلينا جولي إلى الاسم اللبناني العراقي Harithan،  بينما اختارت عارضة الأزياء فيكتوريا سيكريت جاسمين في حفل زفافها في سبتمبر فستان بأكمام دانتيل مع ذهير مراد.

السجادة الحمراء إيلى صعب مهرجان جينيفر لوبيز أنجلينا جولى

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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