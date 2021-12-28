مدرسة الواسطى تفوز بمسابقة «مستقبل وطن» لأوائل الطلبة فى بنى سويف

أسفرت التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة للشهادات العامة على مستوى إدارة الواسطى التعليمية بمحافظة بني سويف، والتي ينظمها حزب مستقبل وطن بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بمراحل التعليم " الإبتدائي، الإعدادي، الثانوي"، عن فوز مدرسة الواسطى الابتدائية المشتركة بالمركز الأول على مستوى الإدارة في المرحلة الإبتدائية.

وفي المرحلة الإعدادية، فازت مدرسة معصرة أبو صير الإعدادية على مستوى الإدارة، ومدرسة صفط الغربية المشتركة على مستوى الإدارة في المرحلة الثانوية.

ووجه النائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، الشكر إلى الدكتور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة ومدير التعليم العام ومدير الخدمات التعليمية ومديري عموم الإدارات وتوجيه المواد الدراسية، وكافة المدارس للجهد المبذول في إنجاح المسابقة، وأعضاء اللجنة المشرفة على تنفيذ المسابقة وأمناء المراكز وهيئات المكاتب.

وبدأت المسابقة يوم الإثنين 6 ديسمبر الماضي، على مستوى المجالس القروية بالشهادات العامة " الإبتدائي والإعدادي والثانوي " وسط مشاركة متميزة من المدارس وصولا الى التصفيات النهائية على مستوى الإدارات التعليمية.

