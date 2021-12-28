الجزائر تسجل 8 وفيات و335 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 8 وفيات و335 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الجزائرية في بيانها الصادر عن لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، أن إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر قد ارتفع إلى 218702 إصابة.

كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6255، فيما تماثل 219 مريضا للشفاء خلال الليلة الماضية، ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 149413. في حين يتواجد 27 مريضا بمصلحة العناية المركزة.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.