تفريغ الكاميرات في اتهام «عاقر» بخطف رضيع من والدته بالأزبكية

أمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة للمستشفي التي شهدت واقعة اختطاف طفل على سيدة «عاقر» بالأزبكية، لكشف الملابسات الكاملة للواقعة.

كانت قد أمرت النيابة العامة في الأزبكية، اليوم الثلاثاء، حبس سيدة «عاقر»، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بخطف طفل رضيع من والدته، لمنع زوجها من الزواج عليها، واستدعاء زوج المتهمة لسماع أقواله، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وقالت المتهمة: «تقدم العمر، وتقلصت حظوظي في الإنجاب، وهددني زوجي بالطلاق أو الزواج من أخرى، فدبت نار الغيرة في قلبي، محاولة الحفاظ عليه بشتى الصور، حتى اختمرت في ذهني فكرة اختطاف طفل».

وأضافت: «أوهمت زوجي بأنني حامل بالفعل، فارتسمت السعادة على وجهه، وطلبت منه الذهاب لشقة شقيقتي للإقامة بها طوال مدة الحمل حتى لا يلاحظ شيء، وكنت أتجول بمحيط المستشفيات في منطقة السيدة زينب لاختطاف طفل، وبالفعل تعرفت على سيدة وذهبنا سويًا لمطعم، كان معها طفل عمره تقريبًا 60 يوميًا، فغافلتها واختطفته، حتى أوهم زوجي بأنه طفله وأنني أنجبته لدى شقيقتي».

وعن التفاصيل، قامت ربة منزل بتقديم بلاغ قررت خلاله بأنها عقب خروجها من إحدى مستشفيات الأطفال بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبصحبتها نجلها «طفل يبلغ من العمر شهرين، تعرفت على إحدى السيدات "لا تعلم بياناتها»، وتبادلا الحديث حيث علمت الأخيرة بوجود خلافات بينها وبين زوجها.

فتوجهت بصحبتها لمسكنها بدعوى الصلح والتوفيق بينهما، إلا أن الأخير رفض الصلح، وعقب ذلك توجها لأحد المطاعم بدائرة القسم، وأثناء تواجدهما بالمطعم قامت بمغافلتها وخطف الطفل ولاذت بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبيَّن أن المتهمة ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبصحبتها الطفل المُشار إليه.

وبمواجهتهما اعترفت بارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على الطفل واتهمتها باختطافه.