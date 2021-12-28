الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أفضل أزياء كيت ميدلتون في عيد الميلاد على مر السنين (صور)

كيت ميدلتون
كيت ميدلتون

ارتدي أفراد العائلة المالكة ملابس احتفالية أثناء حضورهم خدمات يوم عيد الميلاد على مر السنين، ففي هذا الوقت غالبًا ما يرتدون المعاطف الشتوية ذات الألوان الزاهية والقبعات الأنيقة، ويضيفون المزيد من المظهر الاحتفالي بدبابيس مرصعة بالجواهر وحقائب يد مصممة، ونعرض لكم فيما يلي بعض هذه الأزياء الخاصة بكيت ميدلتون.
 

عيد ميلاد كيت ميدلتون

ارتدت كيت ميدلتون معطفًا بنيًا طويلًا أنيقًا وقبعة مستديرة الشكل في عام 2014.

كان المعطف البني والكريمي  المقترن بكعب من جلد الغزال البني من Emmy مثاليًا لخدمة عيد الميلاد الثالثة في ميدلتون كجزء من العائلة المالكة.

عيد ميلاد كيت ميدلتون

تحضر العائلة المالكة كل عام  قداس الكنيسة في  منزل ساندرينجهام هو تقليد يعود إلى عهد الملكة فيكتوريا، وفي عام 2016 ارتدت الدوقة معطفًا أنيقًا مرصعًا باللون العنابي مع ياقة منفصلة من الفرو الصناعي.

كان نفس معطف سيليست من تصميم هوبز الذي ارتدته الملكة في عام 2012 لحضور قداس عيد الميلاد في كنيسة القديس مرقس مع عائلتها، وفضلت كيت المعطف بفستان أسود عالي العنق، إلى جانب حقيبة صغيرة كستنائية اللون تتناسب تمامًا مع لباس ضيق للأميرة شارلوت.

عيد ميلاد كيت ميدلتون

في أول يوم عيد ميلاد احتفل به دوق ودوقة كامبريدج مع الأمير هاري وميجان ماركل ، خرجت ميدلتون بكل تأكيد بمظهرها أثناء العطلة، مرتدية معطف منقوش باللونين الأحمر والأخضر من تصميم Miu Miu يجسد بشكل مثالي أسلوب العطلة، وارتدَت مع قبعة من الفرو الأسود ، بدت الملكية أنيقة وجاهزة لعيد الميلاد.

عيد ميلاد كيت ميدلتون

وفي عام 2018 قامت ميدلتون بإقران معطف أحمر مع قبعة مطابقة وبروش لامع، وأعتبر البعض إطلالتها هذه في يوم الكريسماس أنيقة من الأعلى إلى الأسفل ، بما في ذلك تاحقيبة الحمراء وحذاء الكعب المتناسق باللون العنابي.

بدت الأميرة بياتريس والأميرة أوجيني أنيقة أثناء حضورهما أحداث يوم عيد الميلاد عام 2015، واختارت الأميرتان لباس خارجي أزرق وقبعات سوداء احتفالية ، على الرغم من أن بياتريس اختارت لونًا كحليًا أغمق بينما ارتدت أوجيني معطفًا مزدوج الصدر أكثر إشراقًا وجوهرة.

أخبار العائلة المالكة كيت ميدلتون أفضل أزياء العائلة المالكة لعيد الميلاد ميجان ماركل قداس عيد الميلاد

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وائل لطفي

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