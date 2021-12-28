الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالتنسيق مع «حياة كريمة».. مصر للطيران تنقل 50 طنًا من المواد الغذائية لأهالى أسوان

مصر للطيران
مصر للطيران

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران رحلة بضائع خاصة من طراز الإيرباص 200-330 تابعة لشركة مصرللطيران للشحن الجوي وعلى متنها أكثر من ٥٠ طنا من المواد الغذائية الجافة متجهة إلى أسوان، وذلك لتوزيعها على أهالى قرى المحافظة في إطار التنسيق والتعاون بين وزارة الطيران المدنى ممثلة فى شركة مصر للطيران ومؤسسة حياة كريمة وبنك الطعام المصري .

وذلك فى إطار المشروع القومي “حياة كريمة” للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

هذا وتقلع الطائرة مساء اليوم من مطار القاهرة في طريقها إلى مطار أسوان.. وقد قام فريق من شركة مصر للطيران للشحن الجوى ومؤسسة حياة كريمة، باستقبال قافلة المواد الغذائية بقرية البضائع بمطار القاهرة وإنهاء كافة إجراءات الشحن.

الشركة الوطنية مصر للطيران مصر للطيران أسوان ومؤسسة حياة كريمة وبنك الطعام المصري مصرللطيران للشحن الجوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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