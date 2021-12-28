الحكومة اليمنية: ليس أمامنا إلا الانتصار في معركتنا ضد الحوثي

قال معين عبد الملك، رئيس الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، إنهم لديهم معركة واحدة، وعدو واحد مسؤول عن هذه الحرب والدمار الذي طال الحياة و العمران في اليمن، وهو مليشيا الحوثي مؤكدا: "لامجال للتشويش على هذه المعركة أو حرف بوصلتها بمعارك جانبية، فليس أمامنا إلا الانتصار فقط وتوجيه وتوحيد كلمتنا وبنادقنا من أجل ذلك".

وتابع عبدالملك، على حسابه موقع التغريدات القصيرة تويتر: "يجب أن نعي جميعاً أنه دون إنهاء آثار الانقلاب والإجرام الحوثي واستكمال استعادة الدولة، ستظل البلد إنسانا وأرضا واقتصادا في دائرة الخطر والتهديد.. لدينا شعب عظيم ويقدم تضحيات هائلة ولدينا أشقاء أوفياء وقفوا معنا في كل المحن واللحظات الصعبة".

وأضاف: "ماكشفه تحالف دعم الشرعية مؤخراً، عن تحكم طهران وحزب الله بقرار الحوثيين، هو الأمر الذي ظل اليمنيون يتحدثون عنه طوال سنين، وماتم توثيقه بالصوت والصورة هو تأكيد لنفس نهج الممارسات الإجرامية المستمرة لتدمير الوطن خدمة للمشروع الإيراني التخريبي في المنطقة".