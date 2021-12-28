الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة: لا شبهة جنائية فى حريق شقة بمدينة نصر

حريق شقة
حريق شقة

كشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر في حريق نشب داخل شقة سكنية، أمس الاثنين، أنه لا توجد شبهة جنائية وأن ماسًا كهربائيًا وراء اندلاع النيران.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، ودفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات.

وكشفت المعاينة الأولية أن ماسًا كهربائيًّا السبب في اندلاع حريق داخل الشقة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

تحقيقات نيابة حريق ماسا كهربائيا شقة سكنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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