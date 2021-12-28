النيابة: لا شبهة جنائية فى حريق شقة بمدينة نصر

كشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر في حريق نشب داخل شقة سكنية، أمس الاثنين، أنه لا توجد شبهة جنائية وأن ماسًا كهربائيًا وراء اندلاع النيران.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، ودفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات.

وكشفت المعاينة الأولية أن ماسًا كهربائيًّا السبب في اندلاع حريق داخل الشقة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.