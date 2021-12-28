إجراء القرعة العلنية لكنترولي الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بكفرالشيخ

أقامت إدارة الامتحانات بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الثلاثاء، إجراء القرعة العلنية لاختيار المشاركين في أعمال لجنة النظام والمراقبة بمنطقة كفرالشيخ، لكنترولي الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، عن الفصلين الدراسيين الأول والثاني للعام الدراسي الحالي2021/ 2022م.

حيث ترأس مجريات القرعة حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة نيابةً عن رئيس المنطقة، وأفاد بإنه قد تمّ فتح باب التقديم للمشاركة في أعمال اللجنة خلال الفترة السابقة، كما أنه تم الإعلان على موقع المنطقة الالكتروني، لدعوة جميع الراغبين من معاهد المنطقة في المشاركة بأعمال الكنترولين.

وأسفرت نتائج القرعة عن اختيار محمد محمد الطراوي، شيخ معهد دسوق الاعدادي كرئيساً لكنترول الشهادة الاعدادية بالمنطقة، و السعيد جلال، وكيل معهد أريمون، كمساعداً لرئيس كنترول الشهادة الاعدادية، بينما جاء أحمد سعد شلبي، شيخ معهد كفرالشيخ الاعدادي كرئيساً لكنترول الشهادة الابتدائية، وصلاح ابراهيم الشربيني، شيخ معهد بيلا الثانوي بنين، كمساعداً لرئيس كنترول الشهادة الابتدائية.

وحضر مراسم إجراء القرعة اليوم بإحدى قاعات الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة؛ لجنةٌ ترأسها الوكيل الثقافي للمنطقة، وبرفقته فكري الشهاوي، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، والدكتور ياسر العشماوي، مديري التعليم الابتدائي بالمنطقة، والدكتور حازم طه، بإدارة الشئون القانونية بالمنطقة، و سعيد سرور مدير التفتيش المالي والإداري، وتم سحب القرعة علنًا أمام الجميع، وإعلان أسماء المشاركين في أعمال اللجنة عن الكنترولين.

ومؤخرا ، فقد تابع الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية؛ معهد الشهيد أحمد عبد العزيز بمنطقة الزهراء التابع لإدارة بلطيم التعليمية الأزهرية، للإطمئنان علي مدي انتظام العمل الدراسي بالمعهد، وذلك ضمن جولات رئيس المنطقة المتواصلة لمتابعة سير العملية التعليمية بمعاهد المنطقة.

وعلي هامش الزيارة التقى رئيس المنطقة ببعض أولياء الأمور بالمعهد لبحث معوقات وإيجابيات العمل بداخل المعهد، وبحث أي مشاكل تتعلق بالطلاب للعمل على حلها علي الفور.

وحرص الدكتور عبدالناصر، خلال جولاته داخل الفصول علي متابعة طرق تحضير المعلمين للدروس، وقياس المستوى العلمي للطلاب، وتواجد الموجهين بالمعاهد من عدمه كل حسب خطته، ووصول كافة الكتب الدراسية لأيد الطلاب، وكذا مدى الإهتمام بأعمال النظافة العامة بالمعاهد، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية المُتبعة والإلتزام الكامل بها.