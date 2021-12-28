وقف الامتحانات بدء من 6 يناير في جامعة كفر الشيخ

عقد مجلس جامعة كفرالشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، جلسته الشهرية بقاعة المجلس، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، و الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات.

واستهل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ الاجتماع، بتقديم أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان، إلي الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، علي زيارته التاريخية للجامعة ، كما قدم رئيس وأعضاء مجلس الجامعة، شكرهم إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، وأعربوا عن سعادتهم البالغة بزيارة الرئيس السيسي، لجامعة كفرالشيخ وعقد لقاءات مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد المجلس أن الجامعة شهدت تطويرًا كبيرًا لم يكن يتحقق إلا في عهد الرئيس السيسي، وأصبحت صرحًا عملاقًا تضم جميع الكليات، وتنفرد ببعضها مثل "الذكاء الاصطناعي" و"النانو تكنولوجي" و"الثروة السمكية"، وبعد أن كانت تضم 8 كليات، أصبحت الآن تضم أكثر من 22 كلية وثلاثة معاهد.

وأشاد مجلس الجامعة بمبادرة "حياة كريمة" التي تؤكد بجلاء اهتمام الرئيس بالقرى والفئات الأكثر احتياجًا.

وجدد رئيس وأعضاء مجلس الجامعة، العهد للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء سعيًا للمساهمة في لتحقيق التنمية الشاملة في أنحاء البلاد، داعيًن المولى، عز وجل، أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، وبهذه المناسبة تعلن أسرة جامعة كفرالشيخ، تأييدها المطلق لقيادتنا السياسية الحكيمة، وقواتنا المسلحة الباسلة.

وأكد رئيس الجامعة على تنفيذ توجيهاتالرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات، خلال زيارته التاريخية لجامعة كفر الشيخ والتي تضمنت إنشاء وحدة بكل جامعة لرعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ، خطة تنفيذية للبحوث والدراسات بكل جامعة لخدمة قضايا التنمية بالمحافظات،تكثيف برامج التوعية لطلاب الجامعات، وتنظيم مُسابقات فنية بمشاركة كافة الجامعات المصرية، تنظيم زيارات ميدانية لطلاب كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي للمدن الذكية الجديدة، تفعيل دور مراكز الإبداع التكنولوجي ومراكز التدريب بالجامعات لإكساب الطلاب والخريجين مهارات التحول الرقمي.

كما هنأ رئيس الجامعة الإخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، وكلف السادة عمداء الكليات بعدم تخصيص امتحانات الفصل الدراسي الأول أيام 6 و7 و 8 يناير 2022.

كما وجه رئيس الجامعة النواب وعمداء الكليات بالاستعداد الكامل لبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول مع تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، مع مراعاة تطعيم الطلاب قبل بدء الامتحانات وتطبيق وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال فترة الامتحانات تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجامعات الذي قرر حصول الطالب على التطعيم ضد كورونا شرط أساسي لدخول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي.

كما شدد رئيس الجامعة على المشاركة في مبادرة «حياة كريمة» والاهتمام بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة مشيرا إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبتكرين ضمن المبادرة والتي تتضمن تنفيذ توجيهات الدولة في بناء الإنسان المصري ورفع الوعي لدى الطلاب بقضايا وجهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.